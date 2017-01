Más de 900 funcionarios del Departamento de Estado contra Trump

Más de 900 funcionarios del Departamento de estado de Estados Unidos firmaron un memorando crítico con el veto migratório del presidente Donald Trump hacia los refiugiados e inmigrantes de seis países de mayoría musulmana.

El documento defiende que la decisión de Trump no sólo no hará que EEUU sea más seguro sino que incluso puede incrementar la amenaza. "La inmensa mayoría de atentados han sido cometidos por nativos de EEUU o ciudadanos nacionalizados, personas que llevaban años viviendo en EEUU, sino toda la vida, y no recién llegados", se puede leer en el documento.

El memorando llama la atención para el hecho de que EEUU "es un país de inmigrantes desde sus orígenes" y de que "el concepto de que los inmigrantes son bienvenidos es un elemento esencial de la sociedad" estadounidense.

Pese al razonamiento de los 900 funcionarios, Sean Spicer, el portavoz de la Casa Blanca, ha sido tajante en su respuesta: "Tienen dos opciones, o apoyar la medida o irse".

Memorando viral

En pocas horas el memorando salió de Washington y se propagó por varias embajadas de EEUU en el mundo, juntando cada vez más firmas en congtra del presidente de Estados Unidos, en la que se convirtió en una de las mayores protestas de funcionarios del Estado contra las políticas de su presidente, según cuenta el New York Times.

Algunos diplomáticos enviaron un correo certificando su apoyo al documento, pidiendo que su nombre fuera añadido a la lista de firmas.

Aparentemente, el email circuló a través de las cuentas personales de los funcionarios, sin que estuviera involucrada ningún listado de correo oficial del Departamento de Estado.