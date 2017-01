Trump: "Nuestro país necesita fronteras sólidas y un escrutinio extremo, AHORA"

El presidente de EEUU, Donald Trump, subrayó este domingo la necesidad de que Estados Unidos tenga unas "fronteras sólidas" y criticó la situación migratoria en Europa y el resto del mundo.

"Nuestro país necesita fronteras sólidas y un escrutinio extremo, AHORA. Miren lo que está sucediendo en toda Europa y, ciertamente, en el mundo - ¡un lío terrible!", afirmó Trump en un escueto mensaje publicado en su cuenta personal en la red social Twitter.

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess!