Trump dice que Peña Nieto debe cancelar su visita a EEUU si México no paga el muro

Bomba diplomática de Donald Trump contra México. El presidente de EEUU ha asegurado este jueves, un día después de aprobar el decreto que permitirá construir el muro en la frontera, que el presidente mexicano debería cancelar su visita si no paga la construcción del muro. Así lo ha asegurado a través de dos mensajes en su cuenta de Twitter personal.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017

El magnate republicano ha asegurado que México tiene un déficit comercial con EEUU que asciende a 60.000 millones de dólares y que los acuerdos de comercio con el país vecino se han traducido en una importante pérdida de puestos de trabajo al norte de la frontera. Por todo ello, Trump cree que si el Gobierno mexicano no quiere pagar por "el muy necesario" muro, Peña Nieto debería cancelar su viaje a Washington.

El presidente mexicano, que tiene previsto visitar Washington para reunirse con Trump, estaba valorando cancelar su visita ante las presiones en su país. Hasta ayer el viaje a EEUU seguía en pie.

Peña Nieto se enfrenta ahora a dos opciones: cancelar su visita y dar un golpe sobre la mesa ante los agravios de Trump o mantener el viaje y mostrar debilidad en su país.

México no cree en los muros

Anoche, en un mensaje televisado reiteró que México no pagará por el muro. "Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro", aseveró Peña Nieto.

México "ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos. México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su Gobierno, acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos", añadió.

Peña Nieto no se refirió a las demandas que se han multiplicado en las últimas horas en su país de que cancele su visita a Washington para reunirse con Trump ni habló de cambio de planes sobre ese encuentro.

Mientras Trump firmaba la orden para la construcción del muro, los secretarios mexicanos de Exteriores, Luis Videgaray, y Economía, Ildefonso Guajardo, se reunieron durante diez horas con funcionarios del Gobierno estadounidense en la Casa Blanca.