Esta es la nueva “start-up” del ciudadano Obama

Es tradición que, al retirarse, un presidente de Estados Unidos siga promoviendo su legado y prestando un servicio público, a través de una organización sin ánimo de lucro a nombre del mandatario. La Fundación Clinton promueve proyectos de “salud global”, la lucha contra el cambio climático o la reducción de la obesidad, todos bajo el lema “todo el mundo merece una oportunidad para el éxito”; George W. Bush creó un centro que lleva su nombre “en el corazón de Dallas”, principalmente con una biblioteca y un museo con un brazo político destinado a “crear líderes” en el campus universitario… La Fundación Barack Obama ya tiene su web en marcha y el exmatrimonio presidencial o, como dirían en EEUU, el presidente 44º y la primera dama 44ª (Donald Trump es el 45º), están impulsando el que será su proyecto.

Tan sólo unas horas después de la investidura de Trump, antes siquiera de que la Casa Blanca celebrara su baile de gala por la toma de posesión del nuevo presidente, Barack Obama volvió a hablar en primera persona desde su Twitter personal para exponer “el camino (que tenemos) por delante” y pedir a la gente que compartiera sus ideas con él.

In the meantime, I want to hear what you're thinking about the road ahead. So share your ideas with me here: https://t.co/GYkEOK8EuT