250.000 mujeres plantan cara en Washington a Trump

La resistencia a Donald Trump empieza tan sólo un día después de su investidura. La Marcha de las mujeres es la primera gran manifestación convocada en contra del flamante presidente de Estados Unidos. Según los números avanzados por las organizadoras, la protesta podría congregar a 250.000 personas en una marcha por el centro de Washignton. Sin embargo, en la página de Facebook del evento, más de 500.000 personas se han mostrado interesadas en asistir a la marcha. Se espera que sea una de las manifestaciones más concurridas de la historia de EEUU.

"Esperamos que asistan 250.000 personas, pero hay rumores de que habrá más gente", aseguró a la agencia Efe una de las organizadoras de la marcha, la directora de cine de origen colombiano Paola Mendoza. "Os esperamos mañana. Nosotros, los que creemos en la libertad, no podemos descansar", se puede leer en la última publicación de Twitter del movimiento.

Scarlett Johansson, Katy Perry, Julianne Moore o America Ferrera son algunas de las embajadoras famosas que han querido mostrar su apoyo a la protesta, que cuenta también con el apoyo de algunos nombres masculinos, como los actores Robert de Niro o Mark Ruffalo.

La marcha surgió del impulso de un grupo de jóvenes indignadas con el hecho de que un hombre, acusado de acoso sexual por varias mujeres y autor de comentarios denigrantes sobre el género femenino hubiera ganado las elecciones. Empezó siendo tan sólo una página de Facebook que llamaba a la protesta en la investidura de Trump pero, en el espacio de dos meses, se ha transformado en un autentico movimiento de masas.

"Durante la campaña de las pasadas elecciones se nos ha insultado, demonizado y amenazado a muchas de nosotras: inmigrantes, musulmanes y personas de otras minorías religiosas, pertenecientes al colectivo LGTBI, negros, discapacitados, víctimas de abusos... (...) La Marcha de las mujeres enviará un mensaje claro a nuestro nuevo Gobierno, en su primer día de trabajo: los derechos de las mujeres son derechos humanos. No descansaremos hasta conseguir la igualdad entre géneros en todos los niveles de la sociedad", puede leerse en su manifiesto.

Marchas 'hermanas'

El movimiento abarca un abanico de demandas progresistas, con una plataforma que va desde la igualdad de salario y el derecho a abortar hasta la defensa de los derechos de los inmigrantes, los homosexuales y los musulmanes.

"Esta no es una marcha anti-Trump, es una marcha para expresar lo que defendemos. Durante el ciclo electoral, el último año y medio, vimos que no funciona presentar al mundo aquello de lo que estás en contra. Perdimos la presidencia porque nos centramos solo en protestar contra Trump", afirmó Mendoza.

No obstante, las organizadoras sí quieren decirle al Gobierno de Trump y al Congreso que van a estar "presentes durante estos cuatro años luchando, para decir que los derechos de los inmigrantes importan, los derechos de los musulmanes importan, los derechos de las mujeres importan".

El movimiento no se limita a Washington, sino que estará arropado por 616 "marchas hermanas" en todo Estados Unidos y en el resto del mundo, con manifestaciones previstas el sábado en ciudades como Buenos Aires, Lima, Bogotá; Madrid, Barcelona y Granada (España), además de la capital de México y otras 16 localidades mexicanas.

Mendoza llegó con dos años a EEUU desde Colombia junto a su madre y su hermano. "Al día siguiente de la elección me sentía totalmente devastada. Me acosté en el sofá y lloré", dijo la cineasta en una entrevista a Univision. "Una semana después me enteré de que mi amiga Carmen Perez era una de las co-presidentes nacionales de la Marcha de las Mujeres. La llamé y le dije: 'Tengo muchas ganas de hacer esto, haré lo que necesites que haga'. Así que me puse en marcha y eso es lo que he estado haciendo desde entonces", recuerda.

Miedo por los próximos años

En declaraciones a la agencia Efe, la cineasta asumió temer los próximos cuatro años de Gobierno. "Como latinos, como inmigrantes, indocumentados o no, tenemos todo el derecho a estar asustados por la llegada al poder de Trump. Pero no podemos callarnos, no podemos quedarnos en casa. Tenemos que ser valientes".

Muchas otras latinas han asumido un papel protagonista en la marcha: una de las organizadoras nacionales es la mexicanoestadounidense Carmen Pérez, y también se han involucrado las actrices America Ferrera, Diane Guerrero y Jackie Ortiz, de origen hondureño, colombiano y dominicano, respectivamente.

Otras famosas que participarán son Cher, Jessica Chastain, Amy Schumer, Olivia Wilde, Frances McDormand y Uzo Aduba, aunque no está claro si todas marcharán en Washington o apoyarán la manifestación de otras formas. La cantante Beyoncé también ha expresado su apoyo a la marcha, que comenzará con una concentración cerca del Capitolio en la que habrá discursos y actuaciones musicales.

El interés en la manifestación ha superado las expectativas de las organizadoras: se espera que más de 2.000 autobuses lleguen a la ciudad para la marcha el sábado, casi cinco veces más que los que tenían permiso para aparcar este viernes durante la investidura de Trump.