Guía para seguir la ceremonia inaugural más polémica de EEUU

Es ya este viernes. Barack Obama abandona oficialmente la presidencia de Estados Unidos (EEUU), cargo que ocupó en los últimos ocho años, y cede el paso a Donald Trump. La investidura, a la que se prevé que asistan unas 900.000 personas, estará marcada por tres días de celebraciones, incluido el clásico desfile desde el Capitolio a la Casa Blanca.

Cuando, en junio de 2015, el magnate se presentó a las primarias del Partido Republicano, parecía imposible que pudiera ganarlas. Pero, en menos de dos años, Trump ha conseguido no sólo ser el candidato de los republicanos, sino hacerse con la presidencia de EEUU, tras su victoria en las elecciones el pasado 8 de noviembre. Contra todos los pronósticos, Trump logró imponerse a la demócrata Hillary Clinton. De excéntrico magnate y anécdota política, Trump pasaba a ser un presidente de pleno derecho. El 45º de EEUU.

Como todo lo que rodea a Trump, también la ceremonia de investidura estará marcada por la polémica. Todos los expresidentes vivos -excepto George Bush padre, ingresado en el hospital- asistirán a la toma de posesión de Trump, así como su rival en las últimas elecciones, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Sin embargo, más de 60 congresistas demócratas ya han anunciado que no acudirán como gesto de protesta frente al nuevo presidente.

Alrededor de un centenar de grupos, tanto a favor como en contra de Trump, han convocado actos el viernes o el sábado con motivo del traspaso de poderes en la Casa Blanca. Uno de los más populares se trata de la Marcha de las Mujeres contra Trump, que está prevista para el sábado y pretende reunir a más de 200.000 personas.

DisruptJ20, Occupy Inauguration y Answer Coalition son otros movimientos que harán mucho ruido. Se espera que cientos de miles de personas acudan a las calles en varios actos de protesta simultáneos que intentarán afectar el normal trascurso de la ceremonia.

Esta movilización preocupa a las autoridades, que cerrarán más de un centenar de manzanas -cerca de 8 kilómetros cuadrados-, para crear una burbuja vigilada por 28.000 efectivos de distintos cuerpos de seguridad, desde la policía local al Servicio Secreto y el FBI.

Ya en Washington

Aparentemente ajeno a todo esto, Donald Trump aterrizó este jueves en Washington junto a su mujer, Melania, para cumplir con una de las tradiciones de la ceremonia, que marca que el presidente electo debe pasar su última noche antes de asumir el cargo en la Blair House.

A lo largo de la semana, Donald Trump ha utilizado su hiperactiva cuenta de Twitter para destacar varios elementos relacionados con su investidura, como el número de personas que se espera que asistan al acto. "La gente va a venir en masa a Washington con cifras récord", aseguró Trump este martes.

People are pouring into Washington in record numbers. Bikers for Trump are on their way. It will be a great Thursday, Friday and Saturday! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de enero de 2017

Pese a las optimistas declaraciones del republicano, se trata de una cifra muy por debajo del récord de 1,8 millones de personas que asistieron en 2009 a la investidura de Barack Obama.

Este jueves, volvía a comunicarse con sus seguidores, horas antes de salir de Nueva York. "Listo para irme a Washington. Empieza el viaje y trabajaré y lucharé muy duro cada día para que sea un viaje fantástico para el pueblo americano. No dudo de que, juntos, conseguiremos hacer a Estados Unidos grande de nuevo".

Getting ready to leave for Washington, D.C. The journey begins and I will be working and fighting very hard to make it a great journey for.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de enero de 2017

the American people. I have no doubt that we will, together, MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de enero de 2017

Durante los próximos tres días, la agenda del presidente electo estará copada por actos religiosos, bailes de gala, conciertos y otros, que se unirán al epicentro de los festejos: la ceremonia de jura del cargo

Jueves

15.00 horas (21.00h en España). Ofrenda en la tumba del soldado desconocido. En la víspera de la toma de posesión, Donald Trump y su vicepresidente, Mike Pence, depositaron una corona de flores en la tumba del soldado desconocido en el cementerio nacional de Arlington, a las afueras de Washington.

16.00 horas (22.00 horas en España). Concierto de bienvenida. Tras los múltiples rechazos de artistas de renombre, como Andrea Bocelli, Elton John o Céline Dion, fueron el cantante de música country Toby Keith y el grupo 3 Doors Down, entre otros, quienes pusieron ritmo durante dos horas a la investidura. El concierto de bienvenida, con el nombre de Make America Great Again ("Hacer a Estados Unidos grande de nuevo"), aludía al lema de campaña de Trump.

El concierto, que tuvo en la explanada ante el monumento a Abraham Lincoln de la capital estadounidense, contó con la presencia del magnate y concluirá con un castillo de fuegos artificiales.

19.30 horas (1.30 horas en España). Cena con los donantes. Trump, Pence y sus familias harán una aparición en una cena en la Union Station de Washington para agradecer su apoyo a los donantes.

Viernes

Este día será testigo del acto central de los festejos: la solemne ceremonia de jura del cargo del presidente y vicepresidente, que tendrá lugar en el ala oeste del Capitolio, sede del Congreso de Estados, como viene siendo tradicional.

8.30 horas (14.30 horas en España). Acto religioso. Antes de ese momento tan esperado, Trump, Pence y sus familias empezarán el día con un servicio religioso en la iglesia episcopal de Saint John cercana a la Casa Blanca.

9.30 horas (15.30 horas en España). Café con Obama. El magnate tomará café o té en la residencia presidencial con Obama, y ambas familias partirán a continuación hacia el Capitolio, donde la interpretación de marchas militares precederá los juramentos, previstos para mediodía.

12.00 horas (18.00 horas en España). La jura del cargo. El multimillonario neoyorquino jurará el cargo sobre una biblia que le regaló su madre cuando acabó la escuela primaria en 1955, y sobre otra que usó Abraham Lincoln en su primera toma de posesión, hace 156 años, y que también utilizó Obama en sus dos tomas de posesión (2009 y 2013).

Trump jurará el cargo ante el juez John Roberts, presidente del Tribunal Supremo de EEUU y con estas palabras: "Juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos y hasta el límite de mi capacidad, preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos".

Acto seguido, la Banda de los Marines interpretará el himno presidencial "Hail to the Chief" y Trump serán honrado con 21 salvas de cañón.

El ya flamante presidente dará su discurso de investidura ante miles de personas congregadas ante el Capitolio. "Es un 'borrador Trump', escrito por él, editado por él", detalló Sean Spicer, el futuro portavoz de la Casa Blanca, añadiendo que será corto, de unos 20 minutos, muy "inspirador y con visión de futuro".

El propio Trump tuiteó una foto en la que se le ve sentado, con unos papeles y un bolígrafo."Escribiendo mi discurso de investidura en la Casa Blanca de invierno, (su hotel de Florida) Mar-a-Lago, hace tres semanas. Deseando que llegue el viernes" (20 de enero), comentó Trump junto a la foto.

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inaugurationpic.twitter.com/S701FdTCQu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2017

La cantante Jackie Evancho, de 16 años y famosa por su participación en el popular programa de televisión America's Got Talent, pondrá el broche de oro a la ceremonia al cantar el himno nacional.

15.00 horas (21.00 horas en España). Desfile. Tras participar en un almuerzo en el Congreso, Trump y Pence encabezarán el clásico desfile que, durante una hora y media, recorrerá la Avenida Pensilvania desde el Capitolio hasta la Casa Blanca.

Más de 8.000 participantes, provenientes de cuarenta organizaciones de todo el país, entre las que figuran bandas de institutos y de la universidad, cuerpos militares ecuestres, grupos de primeros auxilios y asociaciones de veteranos, acompañarán a los nuevos gobernantes.

19.00 horas (1.00 horas en España). Bailes de gala. Ya por la noche, al menos tres bailes oficiales de investidura se celebrarán en Washington, donde todas las miradas se posarán en el magnate inmobiliario y su esposa, la primera dama, Melania Trump.

En paralelo, Washington acogerá multitud de bailes no oficiales, a la vez que "contrabailes" en forma de protestas contra el multimillonario, que continuarán hasta el fin de semana.

Sábado

10.00 horas (16.00 horas en España). Acto religioso. El sábado por la mañana, los nuevos presidente y vicepresidente de Estados Unidos asistirán a un servicio religioso en la Catedral Nacional de Washington, que pondrá fin a los actos oficiales de la investidura.

Con este acto se cierran las celebraciones por la investidura. Donal Trump es, oficialmente, presidente de los Estados Unidos.