Así será la investidura de Donald Trump

Es ya este viernes. Barack Obama deja oficialmente la presidencia de Estados Unidos, cargo que ocupó en los últimos ocho años, y cede el paso a Donald Trump. La investidura de Trump, a la que se prevé que asistan el viernes unas 900.000 personas, estará marcada por tres días de celebraciones, incluido el clásico desfile desde el Capitolio a la Casa Blanca.

Trump y Mike Pence tomarán posesión como el cuadragésimo quinto presidente y el cuadragésimo octavo vicepresidente de EEUU, respectivamente, el 20 de enero en un acto solemne en el Capitolio que acaparará la atención mundial.

"La gente va a venir en masa a Washington con cifras récord", aseguró Trump este martes en su hiperactiva cuenta de la red social Twitter.

People are pouring into Washington in record numbers. Bikers for Trump are on their way. It will be a great Thursday, Friday and Saturday!