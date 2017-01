Trump: Merkel ha cometido "un error catastrófico" abriendo la puerta a los refugiados

Un "error catastrófico". Por si quedaba alguna duda de su política con los inmigrantes en Estados Unidos, Donald Trump ha dejado claro que Europa debería seguir el mismo rumbo. Al menos Alemania y al menos, con los refugiados, tal como declaró en una entrevista que el presidente electo de EEUU ha concedido simultáneamente al británico Timesy al alemán Bilden el que afeó la permisividad de Angela Merkel en este tema.

Aunque elogia a Merkel como "una de los más importantes jefes de Gobierno, con diferencia", también rechaza su política: "Pienso que ella ha cometido un error catastrófico permitiendo la entrada a todos esos ilegales", dijo el magnate en una de las frases con las que el diario británico adelanta la entrevista.

Trump subraya la necesidad de reforzar los controles fronterizos en Estados Unidos y no descarta que los europeos puedan verse afectados, dejando claro que no actuará como Alemania: "No queremos que venga gente de Siria que no sabemos quién es", añade.

Reducir el arsenal nuclear

En otro de los temas candentes, que afecta a las futuras relaciones de su país con Rusia, Trump ya ha venido dejando caer que si hay colaboración con Moscú no tendría sentido mantener las sanciones actuales al Gobierno de Putin. Lo nuevo es el anuncio de un hipotético acuerdo nuclear que incluya una reducción "muy sustancial" del armamento nuclear de ambas potencias.

El enfoque militar también se palpó al hablar de la OTAN, una organización que Donald Trump considera "obsoleta" porque "no nos está protegiendo del terrorismo".

Además, destaca que Washington está poniendo más medios que ningún otro sin hallar contrapartidas: "Muchos de los países de la alianza no están pagando lo que se supone, lo que creo que es muy injusto para nosotros". "La OTAN es muy importante para mi pero solo hay cinco países que están pagando. Cinco. No es mucho".

La actualidad británica también fue otro de los temas de la entrevista y el 'brexit' fue el eje de sus tesis, que auguran un futuro con más países que decidan escindirse de la Unión Europea. Para Trump, "lo único que quieren los británicos es su propia identidad" algo que, en su opinión, ha prendido la mecha de procesos similares en otros países.

En todo caso, y tras recordar que la UE fue creada en parte para enfrentarse comercialmente a EEUU, afirma que para él es indiferente que los europeos estén unidos o separados.