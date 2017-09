Ocho muertos durante el tiroteo en una reunión para ver un partido de los Cowoys

Los hechos han ocurrido en una vivienda de Plano, a las afueras de Dallas, durante le partido que disputa el equipo local Dallas Cowoys. Según un testigo, un hombre llegó a la casa donde se celebraba una fiesta para ver el partido y ha comenzado a disparar tras mantener una discusión con una mujer en el porche.

"He visto a un hombre discutir con una mujer. Estaban afuera y estaban discutiendo. La mujer estaba tratando de regresar a la casa y como ella estaba volviendo, el hombre sacó su arma y empezó a disparar", ha explicado a la cadena Fox.

LATEST: Eight dead, including shooter, after shooting at a Dallas Cowboys watch party at a Plano home. Two more shot & injured. pic.twitter.com/4VApgHbrDD