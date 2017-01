Al menos seis muertos en el ataque a una mezquita en Quebec

Al menos seis personas han muerto y ocho están heridas en un ataque a una mezquita de la ciudad canadiense de Quebec, según la dirección del centro islámico en el que había decenas de personas en el momento de los disparos.

Además dos presuntos atacantes han sido detenidos y la Policía apunta a que el ataque fue perpetrado por estos dos individuos y no por un tercero como se sospechaba inicialmente.

Las edades de las víctimas mortales oscilan entre los 35 y los 70 años de edad, explicó la portavoz policial, Étienne Doyon, durante una conferencia de prensa en la ciudad de Quebec.

Doyon no confirmó informaciones que indican que uno de los detenidos tiene 27 años de edad y que la Policía había recuperado un fusil de asalto AK-47.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, condenó el ataque perpetrado a través de Twitter: "Esta noche, los canadienses lamentan los muertos en un cobarde ataque en una mezquita de la ciudad de Quebec. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias".

