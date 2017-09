Merkel resiste a las últimas balas de Schulz en el único debate de la campaña

Se estima que unos quince millones de alemanes se han sentado ante sus televisores en la noche de este domingo para seguir el debate televisado entre Angela Merkel, canciller germana y lideresa de la conservada Unión Cristiano Demócrata (CDU), y Martin Schulz, aspirante a la jefatura del Gobierno del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD). Esa confrontación era el momento más importante –sino el más decisivo– de la hasta ahora tranquila campaña que vive el país, cuyos ciudadanos están llamados a votar en las elecciones generales del próximo 24 de septiembre.

En vista de cómo Merkel supo contener los ataques de Schulz sobre el plató berlinés en el que cruzaron argumentos, la carrera electoral de la canciller sigue sobre seguro. Su rival, sin embargo, parece haber agotado sus recursos. En el debate, el arsenal retórico de Schulz resultó insuficiente para poner en dificultades a la jefa del Gobierno germano. Esto a pesar de que las preguntas de los cuatro periodistas encargados de entrevistar a ambos líderes, alternando preguntas a uno y a otro, abordaron temas de especial relevancia. Tuvieron especial importancia la crisis de los refugiados, inmigración, la integración, el papel del Islam en la sociedad o la tensa relación con Turquía.

Precisamente sobre el tema de la crisis de los refugiados, Schulz comenzó su ofensiva reprochando a Merkel que debería haber buscado más unidad en Europa a la hora de tomar decisiones en Europa. “Habría que haber implicado a los socios europeos”, dijo Schulz. “Hacer lo mismo que en 2015 es algo que no puedo recomendar”, abundaba después de que Merkel defendiera su gestión de situaciones críticas que obliga a “mantener principios”.

Schulz daba cuenta con ese comentario que había venido a sacar de la comodidad con la que Merkel ha venido haciendo campaña hasta ahora. “Esta campaña está resultado aburrida. Merkel hace lo que tiene que hacer y poco más, con citas que no se salen de lo normal, todo cuanto hace Merkel parece pura rutina”, comenta a EL ESPAÑOL Joachim Trebbe, experto en comunicación política de la Universidad Libre de Berlín. Las intervenciones de Merkel ante Schulz no fueron una excepción.

Pese a que Schulz probó usar un tono punzante durante los 90 minutos que duró el duelo, no pudo evitar estar de acuerdo con Merkel en cuestiones como el papel del Islam en la sociedad germana. “Cuatro millones de musulmanes contribuyen al éxito de Alemania. Por eso pertenece el Islam a Alemania”, señaló la canciller. “El Islam es una religión como cualquier otra. No dejemos que un porcentaje de fanáticos del 3% ó 4% desacrediten el Islam. En puntos como ese se observaba que CDU y SPD han gobernado cuatro años sin mayores problemas en una gran coalición.

Periodistas alemanes ven el debate entre Merkel y Schulz. Reuters

Hasta cierto punto, el debate de este domingo era un enfrentamiento que Merkel se preocupó por ganar antes de que empezara. Su equipo de campaña se negó a toda tentativa de organizar un duelo menos encorsetado y falto de espontaneidad como el que se vio anoche. Las televisiones responsables de su emisión querían organizar dos debates en esta campaña, unos duelos en los que hubiera un público que hiciera preguntas.

A Schulz y el SPD le gustaban esas propuestas. Pero la canciller y sus responsables de campaña rechazaron el formato, sabedores de que sin bien “Merkel tiene un gran instinto político, no es una persona espontánea, es muy cauta, mide todo lo que hace, hasta el más mínimo movimiento”, según explica a EL ESPAÑOL Judy Dempsey, investigadora de Carnegie Europe, centro de estudios dedicado al 'viejo continente' que pertenece al Fondo Carnegie para la Paz Internacional. En este sentido, el de anoche fue un ejercicio de comunicación “muy formalizado”, según Trebbe. Merkel nunca quiso salir de su zona de confort.

“Error vergonzante” del SPD antes del debate

Eso sí, Schulz tenía muy claro su plan, a pesar de lo mal que empezó el día para los socialdemócratas. Horas antes del duelo se produjo el que ha sido considerado como “el primer gran error del SPD en esta campaña”. A saber, la publicación trece horas antes del debate televisado de un anuncio de la formación socialdemócrata en Internet en el que se leía a propósito del enfrentamiento: “Merkel pierde – comprensible ante Martin Schulz”.

Una captura de pantalla tuiteada por el político de la CDU, Jan Günther, contribuyó a que el anuncio no pasara desapercibido. Incendió los canales de las redes sociales que estaban pendientes del debate. Antes de que éste comenzara, los grandes medios ya habían informado de este “error vergonzante”, según los términos en los que hizo referencia la propia directiva del SPD, que acabó pidiendo "perdón por la confusión”.

No empezaba bien Schulz una jornada clave de la campaña en la que él y su partido deseaban utilizar el debate para alterar el curso de la carrera electoral. En concreto, los socialdemócratas querían que su candidato, gracias a su intervención de anoche, pudiera movilizar a los indecisos. Todavía hay un 46% del electorado que no sabe a quién votará el 24 de septiembre, según un estudio de finales de agosto firmado por el Instituto para la Demoscopia Allensbach para el diario conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Una diferencia insalvable en los sondeos

Es probable que anoche hubiera indecisos ante sus pantallas. Pero no todos los eran. Pro eso, Trebbe, el experto de la Universidad Libre de Berlín recuerda que “la gente que ve el debate es la gente que se interesa por la política, no son aquellos que no saben nada de la campaña y que no la siguen”. Aunque Schulz se esforzara en presentar las bondades de la gestión de los socialdemócratas y sus intenciones, no está claro que el SPD lograra anoche su principal objetivo.

Éste no era otro que recuperar “el retraso” en los sondeos de los socialdemócratas frente a la CDU, según los términos de Thomas Oppermann, el líder del SPD en el Bundestag. Pero ese retraso “no es especialmente ajustado”, dice de forma eufemística Trebbe. Según los últimos sondeos de intención de voto, la CDU saca al SPD entre 14 y 18 puntos porcentuales. Hoy por hoy esa distancia parece insalvable. Por lo menos, es demasiado amplia como para que Schulz la pueda recortar ostensiblemente con los 90 minutos de debate. Sobre todo, si Merkel se muestra inmune a sus ataques.