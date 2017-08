La oposición venezolana denuncia torturas a uno de sus partidarios detenidos

Varios dirigentes opositores venezolanos denunciaron hoy que el diputado regional Wilmer Azuaje está siendo víctima de torturas físicas y psicológicas, horas después de que se conociera que fue ordenado su traslado a una cárcel tras pasar casi cuatro meses bajo custodia del Servicio de Inteligencia.

"Nuestro hermano @azuaje_wilmer es víctima de tortura y aislamiento ¡Violan sus derechos y los de miles de venezolanos presos de Nicolás!", dijo el vicepresidente del Parlamento venezolano, el opositor Freddy Guevara, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

Asimismo, la dirigente opositora María Corina Machado indicó por la misma vía que el diputado Azuaje "es brutalmente torturado física y psicológicamente. Tiene 114 días secuestrado. Exigimos su libertad inmediata!".

Los opositores publicaron estos mensajes acompañados de un vídeo en el que se observa a Azuaje con ropa interior señalando que se encuentra en la sede del Servicio de Inteligencia (Sebin, Helicoide) y que ha vivido "maltratos".

"Organismos internacionales, OEA, ONU, yo soy diputado por el estado Barinas solamente pido que por favor me den mi libertad. Nunca he sido imputado (...) me tienen esposado, sin poder moverme, los pies amarrados, entonces pido ya respuesta internacional", dijo Azuaje en el audiovisual.

Azuaje, enfrentado al oficialismo desde hace más de una década por denunciar supuestos abusos de poder y corrupción de la familia del entonces presidente Hugo Chávez, es diputado por el partido opositor Primero Justicia (PJ) en el estado occidental de Barinas.

Fue detenido el pasado 2 de mayo junto a Jovanny José Gonzalez Díaz, de quien las autoridades venezolanas dicen que es su cómplice.

Ambos han sido acusados entre otros delitos de "posesión ilícita de arma de guerra", "tráfico ilícito de munición" y "uso indebido de prendas militares".

El martes, PJ aseguró en un comunicado que la noche del lunes "finalizó la audiencia" de Azuaje y que "se ordenó su reclusión en la penitenciaría de San Juan de los Morros (estado de Guárico, centro-norte)".

La formación opositora denunció asimismo que al diputado le ha sido "violada su inmunidad parlamentaria" y acusó al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de tenerle hasta ahora "secuestrado" y de haberle sometido a "tratos crueles, vejaciones y violaciones de derechos humanos".

"La dirigencia de Primero Justicia responsabiliza al Gobierno por la vida y la integridad física de Wilmer Azuaje y exige su inmediata liberación", añadió el comunicado.

El pasado 19 de julio, la exfiscal general de la República Luisa Ortega denunció que Azuaje estaba "encadenado a una escalera" en la sede del Sebin de El Helicoide, en Caracas, pese a haber dictado el Tribunal Supremo de Justicia una orden de que fuera trasladado a su domicilio.