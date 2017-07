Los afectados extranjeros de la Torre Grenfell tendrán "amnistía" migratoria

Los supervivientes del incendio de la Torre Grenfell tendrán "amnistía" de inmigración durante 12 meses, según ha anunciado el Ministerio del Interior británico. Esta novedad significa que no se llevarán a cabo investigaciones a los extranjeros afectados directamente por el fuego.

El ministro de Inmigración, Brandon Lewis, ha explicado a los parlamentarios que esta decisión se debe a que algunos extranjeros no deseaban colaborar con las autoridades debido a su preocupación por su estado migratorio irregular, o porque su permiso de permanencia en el país estaba a punto de expirar.

La portavoz de Interior de la oposición laborista, Diane Abbott, se alegró de la decisión, pero destacó que la amnistía de 12 meses no era suficiente. "Me complace ver que el gobierno ha cumplido con la petición que planteé el lunes en la Cámara de los Comunes para una amnistía migratoria para los supervivientes de Grenfell. Sin una amnistía demasiada gente que necesita ayuda que no la recibirá ", dijo.

"Pero esto es suficiente como para asegurar la confianza de los afectados. ¿Por qué darían a conocer voluntariamente sus datos sabiendo que en sólo 12 meses se podrían enfrentar la deportación? La amnistía debe ser indefinida para ser verdaderamente efectiva ", añadió Abbott.

Fuera de las normas de inmigración

Los afectados que se pongan en contacto con el Ministerio del Interior recibirán hasta un año de permiso temporal para permanecer en Gran Bretaña fuera de las normas de inmigración y con pleno acceso a la asistencia necesaria. Asimismo, no seguirá vigente el requisito habitual de demostrar que pueden vivir sin reclamar prestaciones de seguridad social. Además, no se les cobrará ningún cargo.

El Ministerio del Interior ha ofrecido la licencia temporal para permanecer en el estado de buena fe, y, podrá ofrecer a los involucrados la oportunidad de regularizar su estatus en Gran Bretaña en el futuro.

Esta política se mantendrá bajo revisión y permanecerá en vigor hasta el 31 de agosto. Según el ministro de Inmigración "este período de permiso proporcionará a los supervivientes el tiempo para enfrentar las circunstancias extremadamente difíciles en que se encuentran y comienzan a reconstruir sus vidas ".