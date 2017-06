Cuatro heridos graves tras un tiroteo en una estación de Múnich

Cuatro personas resultaron heridas de gravedad en un tiroteo en una estación de trenes de Múnich, entre ellas una agente, que se encuentra en estado crítico, y un sospechoso, que ha sido detenido, según informó la policía de la capital bávara.

Según los primeros datos facilitados por la policía, el tiroteo tuvo lugar en el marco de una operación policial rutinaria, cuando los agentes acudieron a mediar en una pelea.

Las fuerzas de seguridad confirmaron que la situación está bajo control y que no hay indicios que apunten a más personas implicadas en el incidente. Una radio local asegura que fuentes de la policía descartan que se trate de un atentado terrorista.

Suburban train station #Unterföhring – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested.