Scotland Yard asegura que Ignacio Echeverría no murió por los disparos de la policía

La Policía Metropolitana de Londres (Met) aseguró hoy que el español Ignacio Echeverría no murió por los disparos policiales durante la respuesta al atentado terrorista del pasado sábado en Londres.

Un portavoz de la Met, también conocida como Scotland Yard, dijo a Efe que "no reconoce" las alegaciones de que "un miembro del público recibió un disparo mortal de la Policía", aunque sí explicó que un ciudadano, cuya nacionalidad no se ha especificado, sí resultó herido en el tiroteo, pero "sus heridas no se consideran de gravedad".

Scotland Yard también ha precisado que la causa concreta de la muerte del español "la debe establecer formalmente el juez forense", algo que todavía no ha sucedido.

Echeverría, de 39 años, murió tras intentar proteger a una mujer que estaba siendo agredida por uno de los tres terroristas que el 3 de junio atropellaron y después apuñalaron a varias personas en la zona del puente de Londres, causando 8 muertos y 48 heridos.

Las autoridades británicas han tardado casi cuatro días en confirmar que el joven de 39 años era una de las 8 víctimas mortales. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, había urgido a las autoridades británicas a acelerar el proceso para no "añadir más dolor" a la situación de la familia Echeverría que no tenía noticias desde el sábado, cuando Ignacio paseaba junto a unos amigos por la zona de London Bridge.

Mientras crecía la angustia ante la falta de noticias y el muro de la burocracia británica se hacía más inquebrantable. La familia se ponía en lo peor ante la petición de las autoridades británicas del lunes: "Nos han pedido las huellas dáctilares. No es una buena señal", comentaba a EL ESPAÑOL el padre de Ignacio. La hermana llegó a pedir a las autoridades británicas que le dejaran reconocer el cuerpo visualmente.

El cuerpo será repatriado el sábado

La familia de Echeverría agradeció este jueves por primera vez a las autoridades del Reino Unido su actuación y la información recibida hoy del juez forense.

Ana y Enrique Echeverría, hermanos de Ignacio, participaron en una audiencia pública con el magistrado Andrew Harris en el juzgado de Southwark, cercano al lugar del ataque, en la que se les explicó el protocolo y se les informó de que hoy podrán velar a su pariente, cuyo cuerpo será repatriado a España previsiblemente el sábado.

Tras reunirse con el juez forense, Ana dijo que "algo muy triste y muy duro se está convirtiendo en algo más bonito y muy grandioso", por el acto heroico de este joven, que perdió la vida cuando intentaba ayudar a una desconocida.

A día de hoy, el Gobierno británico no ha dado ninguna información oficial sobre la identificación de las víctimas, siete de ellas extranjeras y cuyos datos han difundido los familiares y los medios de comunicación, a la espera de que se hagan los pertinentes exámenes forenses.