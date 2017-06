Varios hombres atacan el Parlamento de Teherán y el mausoleo de Jomeini causando al menos siete muertos

Varios hombres armados llevaron a cabo dos ataques en Teherán, la capital de Irán, en la mañana de este miércoles, matando a siete personas en el Parlamento, además de capturar a cuatro rehenes en las platas superiores, e hiriendo a varias personas en el mausoleo del imán Ruholá Jomeini, según informa la agencia de noticias Tasnim.

El legislador Eliaz Hazrati dijo que tres asaltantes, uno con una pistola y dos con rifles AK-47 entraron en el edificio del Parlamento, según la web de la televisión pública del estado.

La agencia de noticias ISNA citó a un miembro de la cámara diciendo que las tres puertas del edificio fueron cerradas y uno de los atacantes fue rodeado por las fuerzas de seguridad y se hizo estallar con un chaleco bomba. Los otros dos asaltantes han sido detenidos.

#Video: Shootings in the parliament of #Iran in #Tehran. pic.twitter.com/HQ4gqI4v01