Trump vaticina "el comienzo del fin" del terrorismo con el veto de los países árabes a Qatar

Donald Trump manifestó este martes que, en su reciente viaje a Oriente Medio, líderes de países árabes señalaron a Qatar cuando él urgió a detener cualquier tipo de financiación a grupos terroristas de "ideología radical".

"Durante mi reciente viaje a Oriente Medio, declaré que ya no puede haber ninguna financiación a la ideología radical. Los líderes señalaron a Qatar - ¡Miren!", comentó Trump a través de su cuenta personal de Twitter.

En otro tuit, el presidente afirma que durante su estancia en Riad los líderes árabes con los que se reunió le anticiparon que iban a adoptar una "línea dura" en cuanto a la financiación del extremismo y que todas las menciones "estaban apuntando a Qatar".

Trump aludió así con sus tuits a la crisis política entre cuatro países árabes encabezados por Arabia Saudí y el pequeño emirato de Qatar, al que acusan de apoyar el terrorismo y con el que han roto relaciones diplomáticas.

El mandatario también pareció insinuar que esa "línea dura" con Qatar ha sido en parte gracias a él, al comentar que "es bueno ver" que su viaje a Riad "ya está dando frutos".

"¡Quizá esto sea el comienzo del fin del horror del terrorismo!", enfatizó Trump.

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Baréin anunciaron ayer lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con Qatar y ordenaron el cierre de las fronteras terrestres y del espacio aéreo y marítimo a los medios de transporte de ese país.

La ruptura se sustenta en la acusación de que el Gobierno catarí, dirigido por el emir Tamim ben Hamad al Zani, financia organizaciones consideradas terroristas, como el Estado Islámico, Al Qaeda y los Hermanos Musulmanes.

Qatar ha rechazado las acusaciones al considerarlas "calumnias injustificadas" y ha asegurado que "lucha contra el terrorismo y el extremismo", mientras la comunidad internacional busca modos de poner fin a esta crisis diplomática.

