El exdirector de la CIA: "Rusia interfirió descaradamente en las elecciones estadounidenses"

El exdirector de la CIA John Brennan aseguró este martes ante el Congreso de Estados Unidos que "debe quedar claro" que Rusia interfirió "descaradamente" en las elecciones presidenciales de 2016, en las que resultó ganador el republicano Donald Trump en detrimento de su rival demócrata, Hillary Clinton.

Brennan, quien fue director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense entre 2013 y enero de este año, explicó que él fue uno de los primeros funcionarios de EEUU en advertir a Moscú sobre sus actividades, y les instó a cejar en su empeño de afectar los comicios.

Former CIA Director John Brennan: "Russia brazenly interfered in our 2016 presidential election process." https://t.co/0zDF01gmPJ