Sara Netanyahu a Melania Trump: "Los medios nos odian, pero el pueblo nos ama"

Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro de Israel, recibió este lunes a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, con la llamativa confesión de que a ella y a su marido: "Los medios nos odian, pero el pueblo nos ama. Como a vosotros".

"¿Sabes? En Israel todo el mundo nos quiere. Los medios nos odian, pero el pueblo nos ama. Como a vosotros", señaló Netanyahu, buscando la complicidad con la visitante, que llegó este lunes junto al presidente estadounidense en su primer viaje internacional y su primera visita al país.

El comentario, realizado de forma privada durante la recepción en la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, se grabó y filtró a los medios, según el diario digital Times of Israel.

Tras el comentario, Sara Netanyahu prometió a Melania Trump que ambas seguirían la conversación "durante la cena", que tiene lugar en la residencia oficial.

La esposa del primer ministro israelí ha sido objeto de duras críticas en la prensa de su país por numerosos escándalos y ha tenido que acudir a la Justicia, que la ha condenado y juzgado por malos tratos a varios de sus empleados. Los medios la acusan de tener un fuerte carácter y aseguran que domina a su marido y que tiene una gran influencia en sus decisiones.

Benjamín Netanyahu ha considerado en numerosas ocasiones que los medios de información mantienen una cruzada contra él y su familia, y ha asegurado que en Israel la prensa "ataca al primer ministro más que en cualquier país del mundo", además de acusar a los medios de propagar mentiras y distorsiones sobre su figura.

El comentario entre las primeras damas no ha sido la única anécdota de la visita del presidente de EEUU a Israel. Esta imagen captada por las cámaras a pie del Air Force One está provocando todo tipo de bromas y especulaciones en las redes sociales.

Well this is embarassing https://t.co/XaPL1AbCm5pic.twitter.com/mumhuQHDFz