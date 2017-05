Assange: "Es una victoria, pero la guerra acaba de empezar"

"Hemos conseguido una victoria importante hoy, tanto para mí como el sistema de Derechos Humanos de la Unión Europea, pero no se podrán olvidar los siete años de detención sin cargos que llevo (...). Todavía falta mucho por hacer, la guerra acaba de comenzar", afirmó Assange desde el balcón de la embajada de Ecuador en Londres, en donde está recluido desde 2012.

Detained for 7 years without charge by while my children grew up and my name was slandered. I do not forgive or forget.