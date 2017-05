Trump: "Ningún político en la historia ha sido tratado peor"

"Miren cómo me han tratado últimamente, especialmente por parte de los medios de comunicación. Ningún político en la historia ha sido tratado peor o más injustamente". Donald Trump se ha pronunciado así durante un discurso ante los cadetes de la Academia de la Guardia Costera, en New London (Connecticut). De esta forma, el presidente de EEUU se presenta como una víctima de los acontecimientos tras siete días negros en la Casa Blanca.

Hace una semana, el presidente deEEUU fulminó por sorpresa al director del FBI, que estaba investigando la presuntas interferencias del Kremlin en las elecciones del pasado mes de noviembre. La destitución de James Comey abrió el camino a un aluvión de informaciones sobre la abrupta salida del jefe del organismo de seguridad.

Las palabras de Trump este miércoles suponen su primera comparecencia pública desde que el New York Times revelara que, en febrero pasado, pidió al entonces director del FBI, James Comey, que pusiera fin a una investigación sobre los nexos con Rusia del exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn.

El presidente estadounidense no se refirió a esa información, pero utilizó su batalla con los medios de comunicación como ejemplo para "ofrecer consejo" a los recién graduados.

"A lo largo de su vida, les van a ocurrir cosas que ustedes no merecen y que no siempre son justas. Pero ustedes tienen que resistir y luchar, luchar, luchar", afirmó Trump. "No pueden dejar que les desanimen, no pueden dejar que los críticos y los detractores se interpongan en sus sueños. La adversidad les hará más fuertes", agregó.

La información sobre la conversación entre Trump y Comey se ha sumado a otros escándalos que han revolucionado la Casa Blanca en la última semana, como el despido el pasado martes del director del FBI y la revelación de que el mandatario compartió información confidencial con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.