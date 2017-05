Lilian Tintori: "La posición del Papa sobre Venezuela es una inaceptable"

Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, tacha de "inaceptable" la "insistencia del papa Francisco" en "un diálogo" en Venezuela entre la oposición y el Gobierno de Nicolás Maduro, y lamenta no ver al Vaticano "defendiendo los derechos humanos".

Tintori afirmó en una entrevista con Efe, antes de ser recibida por el presidente brasileño, Michel Temer, que la "única" solución a la crisis venezolana "son elecciones inmediatas", pues el Gobierno de Maduro "no acepta" las "condiciones mínimas" para un diálogo.

Entre ellas, citó la "urgente necesidad" de liberar a los "presos políticos", entre los cuales incluyó a su propio esposo, Leopoldo López, detenido en una prisión militar desde inicios de 2014 en unas condiciones que calificó de "inhumanas".

Como ejemplo, citó los 35 días que su esposo pasó "incomunicado" en coincidencia con la nueva ola de manifestaciones que, desde hace más de un mes, sacude a diario al país.

"Finalmente lo pude ver el domingo y él no tenía idea de lo que estaba pasando en la calle, no sabía nada de las protestas, porque no le permiten enterarse de nada de lo que pasa fuera de la cárcel", dijo.

"La oposición está unida"

Tintori recordó que el Vaticano ya estuvo entre los mediadores de un diálogo entre el Gobierno y la oposición que "fue un fracaso", ya que "ninguna" de las demandas presentadas por los adversarios del "chavismo" fueron "escuchadas" por el presidente Maduro.

Según Tintori, al contrario de lo que sostiene el papa Francisco, quien ha criticado las supuestas "divisiones" en los sectores que se oponen a Maduro, "la oposición está unida" y "decidida" a lograr el objetivo de que se convoquen unas elecciones generales, con plenas garantías democráticas.

"Lamentablemente, ya no hay más vías para un diálogo, pues no se puede dialogar teniendo presos políticos, por lo que nos gustaría ver al papa defendiendo la vida y los derechos humanos del pueblo" que "sale a la calle todos los días para pedir libertad", afirmó.

Tintori, quien participa casi a diario en esas manifestaciones que se suceden sin pausa desde el pasado 4 de abril, denunció también la "brutal represión", que desde entonces ha dejado al menos 39 muertos, cientos de heridos y cerca de 2.000 detenidos.

"En Venezuela hay una guerra entre quienes queremos libertad y democracia y la dictadura", insistió la dirigente opositora, quien subrayó que en esta nueva ola de manifestaciones y protestas "hay un sólo lado que está armado" y "ejerce la violencia".

La presión internacional

En opinión de Tintori, además de una "oposición unida" y "en la calle con su protesta pacífica", la "presión internacional" será un factor fundamental para "devolver la democracia a Venezuela".

En ese marco, consideró que la "voz" de países como Argentina o Brasil, o la "firme posición" adoptada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, suponen una "esperanza para los venezolanos".

También sostuvo que "los Gobiernos deben denunciar lo que ocurre en Venezuela" a fin de "ponerse del lado correcto de la historia" y defendió que los organismos internacionales a los que pertenece su país ejerzan la "necesaria presión", hasta imponiendo "sanciones".

Tintori valoró en ese sentido una iniciativa de la Cámara de Diputados de Brasil, que prepara un encuentro de parlamentarios de América Latina "en defensa de la democracia" en Venezuela, previsto para la última semana de mayo en Brasilia.

"Lo que más ha golpeado a la dictadura ha sido la presión internacional, por lo que ese tipo de esfuerzos animan a seguir y a entender que Venezuela no está sola", afirmó.