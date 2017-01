Trump desmonta el 'legado verde' de Barack Obama

A golpe de decreto y según lo prometido en la campaña electoral, Donald Trump sigue desmontando el legado de su antecesor, Barack Obama. En su tercer día completo al mando del país, el presidente de EEUU ha resucitado los polémicos proyectos de construcción de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access.

La construcción de estas autopistas del petróleo que cruzarían el país lleva siendo un caballo de batalla para los movimientos ecologistas desde hace más de una década, cuando se esbozaron los primeros planes para su diseño.

El oleoducto Keystone, ideado por la compañía canadiense TransCanada, fue vetado y paralizado por el presidente saliente en 2015, en un claro guiño a los ecologistas que el nuevo comandante en jefe no está dispuesto a continuar. Minutos antes de perpetrar este nuevo giro en la política de EEUU estampando su firma en el decreto, Trump comentó en una reunión con ejecutivos de la automoción que "el ecologismo está fuera de control".

El nuevo presidente estadounidense ha matizado que la construcción de estos dos proyectos estará sujeta a términos y condiciones que su Ejecutivo negociará de nuevo con las empresas encargadas de construirlos. Además, fiel a su discurso proteccionista, ha prometido que la segunda vida de estos oleoductos contribuirá a la creación de "muchos" puestos de trabajo en el sector.

Para asegurarse de que el grueso de la construcción recae en 'manos americanas', el 45º presidente ha firmado otra orden ejecutiva adicional por la que se establece que la tubería necesaria para construir los oleductos es 'Made in USA'. "Vamos a construir nuestras propias tuberías, como solíamos hacer en otros tiempos", sentenció.

En su comparecencia en el Despacho Oval, Trump ha olvidado mencionar sus vínculos con Energy Transfers Partners, la compañía que lidera el proyecto del oleoducto Dakota Access. Según recordaba el diario británico The Guardian durante la campaña presidencial, el magnate de los negocios que ocupa ahora la presidencia invirtió en esta empresa y su consejero delegado pagó el favor con una generosa aportación económica a su campaña electoral.

3. Energy Transfer Partners CEO Kelcy Warren donated more than $100K to Trump’s presidential campaign.