BMW i Inside Future o como sería el interior de una nave espacial en un coche

Aunque no lo parezca, este concept de BMW no está incompleto ni mucho menos. Es lo que ha presentado la marca bávara en el Consumer Electronic Show, el CES 2017 de Las Vegas. Se llama BMW i Inside Future, y es una muestra de lo que representa para BMW el futuro de los interiores de los automóviles. ¿Serán así los interiores de los nuevos BMW? Esperemos que el exterior al menos no, aunque aquí se muestra solo un armazón que sirva de escaparate para mostrar la idea principal. Todo el diseño queda a la vista para apreciar la idea y la tecnología.

Aunque en los vehículos futuristas con conducción autónoma se prescinde del volante, en el caso del BMW i Inside Future tenemos el volante. Sí, BMW apostará también por la conducción autónoma, pero para alegría de sus clientes estos podrán seguir pudiendo elegir entre conducir ellos o el coche. BMW siempre ha sido una marca que apuesta por el placer de conducir, así que no hubiera tenido mucho sentido que hubiera privado de este placer a los conductores en el futuro.

La intención de la marca bávara con este concepto es la de mostrar su particular visión de lo que debería ser el interior de un automóvil en el futuro. Aunque elijamos que nos lleve el coche, que sigamos teniendo una agradable experiencia en su interior, con más posibilidades y más cómoda, ya que el espacio es mayor, y también la tecnología.