Toyota tendrá un tercer coche en Le Mans 2017

Prácticamente desde que llegó al Mundial de Resistencia en 2012 la petición de los aficionados ha sido unánime. Y más después de las dolorosas derrotas en las 24 Horas de Le Mans de 2014 y 2016. Pero al fin Toyota ha cedido: la marca japonesa alineará tres coches en la próxima edición de la carrera de resistencia más célebre del mundo, así como en las 6 Horas de Spa un mes antes.

Obviamente ello significa también una nómina de pilotos más grande que en años anteriores y por ello Toyota ha confirmado lo que venía siendo un secreto a voces desde hace un año. José María López, más conocido como Pechito, compaginará su programa en Fórmula E de la mano de DS Virgin con una campaña completa en el Mundial de Resistencia. Buscará así demostrar su valía lejos de los turismos, disciplina que ha dominado los últimos tres años.

Curiosamente no será el primer piloto argentino que defienda los colores de Toyota en Le Mans o el mundo de la resistencia. Antes que él lo hizo Fangio. Pero no el Juan Manuel que todos conocemos, sino Juan Manuel Fangio II, sobrino del campeonísimo y doble campeón IMSA en Estados Unidos al volante de los preciosos prototipos del equipo All American Racers. En 1993 participó en Le Mans, finalizando octavo.

En la práctica Pechito sustituirá a Stéphane Sarrazin, quien sin embargo no abandona la estructura de Toyota para el Mundial de Resistencia: el galo capitaneará el tercer TS050 para Spa y Le Mans sin que sus compañeros hayan sido aún desvelados. Sin embargo todo el mundo apunta a Ryo Hirakawa, protegido de Toyota y que ha venido disputando las European Le Mans Series como preparación.

Mayores dudas genera el tercer asiento ante el gran número de pilotos que Toyota ha probado los últimos años (Mathias Beche, Giedo van der Garde, Jean-Éric Vergne...) y los hombres que Audi ha dejado libres con su marcha del Mundial de Resistencia, pero por ahora Toyota prefiere guardar silencio al respecto.

La presentación del nuevo Toyota TS050 está prevista para finales de marzo, en vísperas del Prólogo del Mundial de Resistencia en Monza.