Toyota Yaris GRMN, 212 CV de mucha diversión

No sólo Hyundai iba a aprovechar el innegable atractivo que tiene el Mundial de Rallies y la nueva reglamentación estrenada en 2017 para atraer las miradas hacia productos tan deportivos como el i30 N. Toyota regresaba tras casi dos décadas de ausencia al WRC y lo hacía con victoria en la segunda prueba de la temporada, el Rally de Suecia, resultado contra pronóstico que convertía al Yaris desarrollado por el equipo del tetracampeón intercontinental Tommi Mäkinen en uno de los coches que habían logrado alcanzar el triunfo con mayor celeridad.

Toyota ha querido trasladar toda la deportividad y alguno de los rasgos de su coche de competición a la calle y es por ello que ha presentado el Yaris GRMN, el cual llegará a los concesionarios dentro de medio año, en enero de 2018. Con él, la firma nipona presenta una variante deportiva de su utilitario vestida por los colores oficiales que utiliza Toyota GAZOO Racing en los campeonatos más importantes como el WEC y WRC.

Sus especificaciones no dejarán indiferente a nadie: su motor de cuatro cilindros 1.8 con inyección directa, compresor Magnusson y distribución variable VVT-iE, el cual será capaz de erogar hasta 212 CV de potencia, asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades. Cada detalle se ha cuidado con mimo y su 0 a 100 km/h se sitúa en unos más que respetables 6,3 segundos, mientras que su velocidad punta es de 230 km/h. Las siglas de su nombre corresponden como no podía ser de otra manera a “GAZOO Racing Masters of Nürburgring”, haciendo referencia a que su puesta a punto se ha realizado en el siempre temido y respetado Infierno Verde o Nordschleife.

En esta ocasión ha sido Toyota Europa la encargada de hacer del Yaris todo un deportivo de pequeñas dimensiones, responsabilizándose del motor y del habitáculo, mientras que en la sede de Japón se encargaron del chasis y el sistema de frenos. Entre su equipamiento de serie incorporará elementos tan atractivos como unas llantas multirradio firmadas por BBS y derivadas de la competición. Fabricado en la planta de Toyota en Valenciennes, Francia, se espera que su precio arranque en los 29.900 euros, cifra en la que no se incluyen los pertinentes descuentos y promociones.