Tesla tendrá el doble de supercargadores en España a final de año

El crecimiento del vehículo eléctrico durante los últimos años se ha mostrado prácticamente imparable. En la actualidad no hay fabricante que no cuente ya en su catálogo con alguna opción cero emisiones y los que no han dado el paso final ya han presentado algún Concept Car que incluye este tipo de tecnología. Tesla Motors, ahora conocido simplemente como Tesla, fue uno de los pioneros en apostar completamente por el automóvil de producción eléctrico, una opción que finalmente se ha extendido al resto del mundo incluyendo España.

Hace apenas un mes Tesla inauguraba la décima estación de supercargadores -la mayoría de ellas situadas en la mitad este peninsular- en el kilómetro 52 de la autovía de Alicante, A-31, y planea duplicar esa cifra antes de que termine el año. Todo ello tiene una explicación, el Model 3 del fabricante estadounidense está a sólo unos meses de empezar su comercialización y después del éxito que han tenido sus reservas desde que Elon Musk anunciara oficialmente a la vuelta del verano de 2015 el lanzamiento de este nuevo modelo. Tal fue el impacto de dicho modelo en la sociedad, que el propio CEO de la marca de Palo Alto tuvo que colgar el cartel de ‘todo vendido’ sólo unas semanas después.

Tesla quiere asegurarse que son capaces de satisfacer la demanda de sus clientes y es por ello que se han asegurado contar con la infraestructura necesaria antes de que finalice 2017. Esto traducido en cifras se resume en la instalación de 14 nuevas estaciones que se sumarán a las 10 ya existentes que cuentan con un total de 56 supercargadores y a las 15 tomas de carga de destino que ya hay actualmente como forma de apoyar a dichos puntos específicos de recarga rápida instalados por Tesla. Además, se espera que Portugal también reciba tres nuevas estaciones, mientras que en Andorra será únicamente una.

Los datos de la marca californiana actualmente hablan de que en el planeta hay en la actualidad unos 5.400 Supercargadores y 9.000 puestos de carga de destino -puestos de carga ‘normal’ que se encuentran situados en puntos estratégicos como hoteles, parkings o centros comerciales-. Todos ellos parecen suficientes para cubrir las necesidades de los actuales propietarios de uno de estos vehículos eléctricos, unos 200.000 en todo el planeta, algo que se puede duplicar con la llegada del Model 3 a las calles. Esto ha llevado a Tesla a tomar la decisión de dilatar esta cifra de supercargadores durante este año hasta llegar a dígitos cercanos a las 10.000 unidades y 15.000 puestos de Carga en destino.