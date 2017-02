Skoda Citigo 2017, ligera actualización para el urbanita checo

Skoda ha revelado una ligera actualización para su modelo de acceso a la marca, el Citigo. El Citigo es un pequeño urbanita, construido de forma conjunta con Volkswagen y SEAT, que cuentan con sus propios modelos -Volkswagen Up! y SEAT Mii-, prácticamente idénticos entre sí.

El Citigo se lanzó en el año 2011, contando con carrocerías de tres y cinco puertas. Es un modelo eminentemente urbano, con acabados sencillos y un diseño simple pero práctico. Ahora recibe una pequeña actualización, similar a la que ya ha sufrido el VW Up! hace unas semanas, con el fin de mejorar su atractivo.

En términos estéticos las modificaciones son muy ligeras, limitándose a un frontal más atractivo, con nuevos grupos ópticos y un paragolpes rediseñado, con proyectores antiniebla alargados, similares a los de otros modelos como el Fabia o el Octavia. La iluminación diurna podrá ser, como novedad, LED.

Se han modificado también el diseño de las llantas de aleación y embellecedores de las ruedas, así como de los pilotos traseros, añadiendo además un nuevo color para la carrocería denominado Kiwi Green y dos combinaciones bicolor.

En el interior, los cambios se han centrado en mejorar la sensación de calidad y confort, ampliando también el equipamiento disponible. El salpicadero mantiene su estructura, funcional y sencilla, con materiales humildes pero bien ajustados. El equipamiento aumenta con la posibilidad de incorporar sensores de luz y lluvia, climatizador automático y volante con mandos integrados.

La ergonomía y practicidad se han pulido con detalles como un cuadro de instrumentos más completo, con un ordenador de abordo mejor y un equipo multimedia más completo. Además, en la puerta del conductor se han instalado mandos para los dos elevalunas en lugar de uno sólo (como antes), instalando también un paraguas bajo el asiento del copiloto.

Mecánicamente no hay cambios, manteniendo las tres opciones mecánicas conocidas hasta ahora. En gasolina se ofrece un motor 1.0 MPI de tres cilindros con 60 y 75 CV, contando además con una variante alimentada con gas natural comprimido -CNG-. No está prevista la instalación del 1.0 TSI de 90 CV que sí está disponible en el Up.