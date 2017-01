Un Mercedes Clase A de cuatro puertas se incorporará a la gama de berlinas de la marca

Es evidente que Mercedes Benz ha sabido renovar y rejuvenecer su marca con modelos frescos y nuevos que atrajeran cada vez más a un público más joven. Pero parece que todos los nuevos modelos lanzados en los últimos años son suficientes, y para atraer a los más jóvenes llegará al mercado un nuevo Mercedes Clase A Berlina de 4 puertas.

Su gama de compactos a permitido a la marca alemana lograr cifras de récord durante varios años consecutivos. El Mercedes Clase A, Clase B, los CLA y CLA Shooting Brake y el GLA son un éxito de ventas, además de una imagen más rejuvenecedora de la marca. Gracias a estos cinco modelos Mercedes Benz atrae a nuevos y jóvenes clientes. Y es que solo el Mercedes Clase A con su última generación ha logrado reducir la edad media del comprador en 13 años.

Con estos éxitos sobre la mesa, en Stuttgart han decidido que sus categorías compactas deben expandir la gama actual, y a los cinco modelos citados se unirán tres más para lograr tener ocho modelos en la gama de aquí a los próximos tres años.

Una de las opciones más claras es ocupar el hueco entre el Mercedes GLA y el GLC, dando lugar a la llegada de un Mercedes GLB. Además cabría la posibilidad de versiones de 5 y 7 plazas para un modelo de unos 4.5 metros de longitud aproximadamente. Además de esta ampliación de los SUV, Mercedes planea lanzar un sedán de cuatro puertas del Mercedes Clase A.

Tendríamos por lo tanto un sedán más práctico y económico que el Mercedes CLA, un coche que aunque en Europa no podría igualar al exitoso Clase C, seria toda una apuesta para el mercado extranjero, como en China. Sería el rival perfecto para modelos del mismo país como el Audi A3 Sedán o el BMW Serie 1 Sedán, que en Europa no está presente, pero sí en China.