Mercedes AMG GT C Coupé, una nueva variante del gran turismo alemán

Una nueva variante del gran turismo de Mercedes-Benz está a punto de llegar a los concesionarios. El AMG GT es el modelo más prestacional y deportivo de la gama del fabricante de la estrella, contando con una variante R con una potencia de 577 CV y una puesta a punto realmente agresiva.

Sin embargo, en la marca alemana no se conforman, y han decidido lanzar una nueva versión más con el fin de cubrir las necesidades el mayor número posible de potenciales clientes. Hace poco tiempo Mercedes lanzó las variantes GT R Coupé y GT C Roadster, por lo que faltaba cerrar el círculo con este GT C Coupé.

El GT C Coupé se sitúa a medio camino entre los AMG GT S y GT R, ofreciendo un mayor compromiso entre dinamismo y comodidad, siempre teniendo en cuenta que se trata de, como su propio nombre indica, un GT, un gran turismo en el que los viajes largos han de cubrirse con comodidad. Estéticamente el GT C se distingue por la presencia de paragolpes específicos y llantas exclusivas.

Es bajo la carrocería donde encontramos la mayoría de las diferencias. Para empezar, el motor empleado, el mismo 4.0 V8 biturbo del resto de AMG GT, ofrece una potencia de 550 CV, inferior a los 577 CV del GT R. Acelera de 0 a 100 km/h en 3.7 segundos, y es capaz de alcanzar los 315 km/h de velocidad punta. De serie incluye también un diferencial trasero con control electrónico y una suspensión adaptativa inteligente.

Además de un aumento en las prestaciones, el GT C coupé disfruta de elementos hasta ahora limitados al GT R como el eje trasero direccional, que permite una mayor rapidez y agilidad en las maniobras más rápidas. El sistema de escape es también menos restrictivo, liberando un sonido más agresivo.

Los AMG GT y GT S también sufren una ligera actualización con el nuevo año, modificando su parte delantera para incluir la parrilla "Panamericana" de los GT C y GT R, aumentando además la potencia de sus mecánicas, que pasan a ofrecer 469 CV en el caso del GT y 515 CV en el GT S.