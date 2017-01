Alfa Romeo Stelvio First Edition, 62.000€ para la edición de lanzamiento en España

Alfa Romeo ha anunciado la llegada del Stelvio a nuestro país, hecho que se producirá de forma efectiva en el mes de marzo, tras la presentación europea del modelo en el Salón de Ginebra. El Stelvio es el primer SUV de la firma italiana, una gran apuesta por parte de la marca en la que están depositadas buena parte de sus esperanzas de futuro.

El Stelvio se desveló hace unos meses como la propuesta de la marca en el terreno de los SUV medios de lujo, donde luchará con modelos como el Mercedes-Benz GLC o el Porsche Macan. Este modelo comparte buena parte de sus componentes con la penúltima incorporación de Alfa Romeo, la berlina Giulia.

Con un aspecto exterior bastante similar, el Stelvio pretende conquistar a aquellos clientes aburridos de las mismas marcas de siempre -principalmente alemanas- con una alternativa de diseño rompedor y dinámica de conducción lo más similar posible a la de un turismo.

Ahora la firma italiana ha hecho público el precio de lanzamiento del Stelvio, que en una primera fase se presentó únicamente con su versión más potente, la QV de 510 CV. Existirá una edición de lanzamiento que se denomina First Edition, y que a España llegará con un precio de 62.000€.

El Stelio First Edition no disfruta de la misma potencia y estética que su hermano de tintes deportivos, pero no se queda corto con una carrocería muy atractiva y 280 CV extraídos de un propulsor de gasolina 2.0 turbo de cuatro cilindros, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades.

Con este propulsor, el Stelvio es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5.7 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 230 km/h, unas cifras más que razonables para un vehículo de semejante volumen. Su consumo medio está cifrado, según cifras de homologación, en 7 litros exactos.

Como todos los Stelvio, monta de serie un sistema de tracción total permanente, aunque no se descarta que en un futuro próximo lleguen versiones de dos ruedas motrices. Los 62.000€ nos dan derecho a un Stelvio ampliamente equipado, con elementos como faros bixenón, llantas de aleación de 20" o tapicería de cuero "Pieno Fiore".