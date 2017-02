¿Cuáles fueron las marcas de coches más buscadas en Google en cada país?

Hoy en día multitud de personas usan Internet para informarse de un coche o para buscar que coche se van a comprar. Aquello de ir al quiosco y comprar un par de revistas ya no es lo habitual. Y en eso de buscar, Google sigue siendo el líder en lo que a buscadores se refiere, y la web de componentes Quickco ha creado este mapamundi donde se muestra cual es la marca de coches más buscada en cada país. ¿Nos aporta algo nuevo o interesante?

Para empezar saber que estos resultados no tienen nada que ver con los niveles de ventas de coches de la propia marca, o la intención de compra, sino más bien una cuestión de popularidad de la marca. A veces es más posible que se buscara esa marca para consultar ciertas averías, otras que sea porque la marca buscada responde a un valor aspiracional. Si no no sería lógico que en ciertos países BMW o Mercedes fueran tan populares, o lo que es aún más curioso, que en Níger, la marca de superdeportivos de lujo como es Bugatti sea la más buscada.

Hay que tener en cuenta que en este estudio Quickco solo ha usado las búsquedas realizadas con Google. En algunos países asiáticos como China, o en Rusia, este buscador no es el más popular del país, pudiendo alterar los resultados finales. Toyota se proclama como la marca más buscada en 73 países gracias en parte a la masiva búsqueda en los países africanos y la mayoría de Asia, y como no, en Estados Unidos. BMW se coloca segunda apareciendo como la más buscada en 51 países.

Y por extraño que parezca la marca surcoreana Hyundai ocupa el tercer puesto con 17 países como más buscada. Otro elemento a tener en cuenta es que por lo general las marcas de cada país no suelen ser las más buscas, pues como vemos SEAT no es la primera en España ni Skoda en la República Checa. Esto solo se cumple en Suecia, Italia, Alemania y Francia. Aquí en España ha sido Volkswagen la más buscada, pero no fue la más vendida, lugar que ocupa Renault en 2016.

Tampoco se han impuesto las marcas nacionales en importantes países para la industria del automóvil como son Reino Unido, Estados Unidos o Japón. Y para rematar el estudio, Quickco ha señalado lo sorprendente de que el gigante estadounidense Ford no esté como favorita de búsquedas en ningún país, a pesar de ser la más vendida en EE.UU. y de estar dentro del Top 10 mundial de ventas. Tampoco han aparecido SEAT ni Citroën, desbancada por Renault y Peugeot.