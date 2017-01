Avatar rompe moldes con su Roadster

Aunque no lo parezca, la conducción del Avatar Roadster no está únicamente limitada a la seguridad de los circuitos. La compañía británica ha presentado el que es su primer modelo de producción, siguiendo el camino marcado por otros fabricantes de las islas como Caterham o BAC, lanzándose a la creación de modelos que no están hecho para el día a día, pero que sí prometen despertar todo tipo de sensaciones a su volante.

Con la creación de este Roadster, Avatar pretende llegar a eso, a tocar el corazón de todo aquel que se siente en su nuevo deportivo ligero sin techo. Con dos versiones distintas, una de ellas impulsada por el motor 2.0 EcoBoost con caja de cambios manual de cinco velocidades y 253 CV y otra con un motor 2.3 EcoBoost de 355 CV de potencia, se han propuesto acaparar una parte del mercado de los ClubSport o coches destinados a hacer las delicias de sus dueños en la visita dominguera al circuito. La diferencia entre ambos en el apartado económico son sólo 1.700 euros.

La versión más potente cuenta con una transmisión también manual de seis marchas, y sus 355 CV son suficiente para catapultar al Roadster hasta los 265 km/h de punta con un 0 a 10 km/h de 3,6 segundos. En el caso del motor 2.0, esta cifra aumenta ligeramente hasta los 4 segundos, demostrando que es la aceleración y ligereza las principales características del modelo británico. Un dato, sólo pesa 695 kilógramos gracias al chasis tubular.

En cuanto al equipamiento, no esperéis grandes lujos. Al igual que sus rivales, el Avatar Roadster se caracteriza por su interior casi espartano con el que se busca reforzar que el conductor únicamente se centre en disfrutar del asfalto. Aun así, el que lo desee podrá instalar techo, calefacción, aire acondicionado y sistema de audio compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Todo ello opciones extra sin costes.

Sí deberás pasar por caja si por su parte quieres transformar tu unidad en una versión casi de competición con un alerón trasero de carbono, diferencial de deslizamiento limitado, cambio secuencial de 7 velocidades, un nuevo sistema de freno y jaula antivuelco. Estará disponible dentro de unos meses, con la llegada de la primavera y la producción de la primera remesa de las 50 unidades que están proyectadas. El precio, algo menos de 46.000 euros al cambio.