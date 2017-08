Seis documentales que tienes que ver si te gusta la moda

Siempre es un buen momento para seguir investigando y aprendiendo sobre lo que te gusta. Y en el caso de los fashionistas, los documentales de moda son una opción muy atractiva para ponerse al día de todo lo se cuece y ocurre tras tus revistas y personajes favoritos. Un pase VIP a verdaderas clases de historia narradas por las figuras más influyentes del sector que te engancharán desde el primer minuto y que, pese al calor, harán que no te quieras despegar del sillón hasta que terminen.

Y aunque son muchos los largometrajes inspirados en este sector, desde EL ESTILO hemos seleccionados los que consideramos son imprescindibles si te gusta la moda.

Diana Vreeland: The eye has to travel (2011)

Durante décadas, Diana Vreeland fue una de las principales autoridades de la moda gracias a su excéntrica habilidad autodidacta y a su osada audacia estilística. Este documental hace un recorrido por la vida y trayectoria de la editora de moda, desde su infancia en París, su traslado a Nueva York durante los años 20, así como su paso por Harper’s Bazaar (revista para la que trabajó durante más de 25 años) y Vogue.

Producido por Lisa Immordino -mujer de uno de sus nietos- y a través de entrevistas a la propia Vreeland y a numerosos de sus compañeros y colegas del mundillo como David Bailey o Calvin Klein, entre otros; este documental es imprescindible para conocer a esta increíble (y de gran carácter) mujer que ayudó a cambiar el papel de la mujer en la moda, propiciando la belleza diferente a través de modelos como Twiggy y fotógrafos de la talla de Richard Avedon.

The September Issue (2009)

El número de septiembre es el más importante para las revistas de moda. Sus páginas definirán cuáles son las tendencias y diseñadores que marcarán el resto de la temporada. Y, por tanto, es el número más estresante, complicado y problemático de producir. Y para prueba, este documental.

Dirigido por R.J. Cutler, el largometraje de 90 minutos muestra a Anna Wintour -la editora de moda del Vogue estadounidense, considerada la mujer más poderosa del sector- y a su equipo; durante el proceso de creación del ejemplar de 2007. Un número que contó con 840 páginas y pesó 2,5 kg de peso; convirtiéndose así en el ejemplar más grande realizado hasta ese momento en la historia de Vogue.

Gracias a The September Issue se puede ver cómo son las entrañas de este gigante editorial y cómo es su realización desde el planillo, el diseño de la portada hasta el shooting, selección y maquetado de todos y cada uno de sus editoriales y reportajes de moda.

In Vogue: the Editor's Eye (2012)

Coincidiendo con el 120 aniversario de Vogue USA, la revista volvía a abrir sus puertas tres años después de grabar The September Issue para echar un vistazo atrás a algunas de las imágenes de moda más influyentes del mundo concebidas por los icónicos editores de moda de la revista.

Basándose en los excepcionales archivos de Vogue , el documental dirigido por Fenton Bailey y Randy Barbato cuenta con entrevistas entre bastidores a ocho de las editoras que han contribuido al legado de la revista incluyendo a la actual editora jefe Anna Wintour y a figuras como Grace Coddington, Polly Allen Mellen, Camilla Nickerson y Simpson Babs, entre otras.

Bill Cunningham New York (2010)

El legendario fotógrafo de "The New York Times" marcó un antes y un después en la fotografía de moda. Murió hace un año, a la edad de 87 años, pero durante casi la mitad de su vida recorrió en bicicleta las calles de Nueva York -concretamente del barrio de Midtown- en búsqueda de la mejor fotografía de street style. Pasó por numerosos medios pero fue en The New York Times donde desarrolló el grueso de su trabajo.

Considerado el precursor del street style, fue un cronista visual que llegó a convertir la fotografía de moda en su propia rama de antropología cultural. Admirado y querido por todos, hasta Anna Wintour llegó a decir: “Si Bill fotografía una tendencia, sabes que en seis meses estará de moda en todo el mundo. Él ve cosas de las que ni yo ni mi equipo nos damos cuenta”.

Humilde, alegre y profesional incansable. Un verdadero enamorado de su profesión que llegó a rechazar incontables cheques por su trabajo y de una lealtad envidiable. Así lo retrata este documental de Richard Press en el que se ahonda en su trabajo para la columna On the street y en la personalidad -hasta entonces desconocida por muchos- del hombre de la chaquetilla azul.

Iris (2014)

Popularmente conocida por la industria como la ‘rara avis’ de la moda, actualmente Iris Apfel es una de las mujeres más respetadas por su estilo original, ecléctico y maximalista. Este 29 de agosto cumplirá 96 años pero, pese a ello, la empresaria, diseñadora de interiores e, icono indiscutible de moda sigue teniendo una vitalidad envidiable y un estilo muy particular caracterizado por los accesorios XXL y las gafas negras de pasta redondas que se han convertido en seña de su identidad. Este documental retrata sus inicios en el diseño, su llegada a la industria de la moda y el eterno amor que vivió con su marido (y socio) Karl Apfel.

The First Monday in May (2016)

Desde 1948 el primer lunes de mayo, la ciudad de Nueva York vive el acontecimiento de moda más importante del año. La Gala MET o los ‘Oscar de la Moda’ como popularmente se le conoce, se ha convertido en cita obligada de celebridades, modelos y diseñadores de todo el mundo. Y es que, este evento que abre la exhibición primaveral del Instituto del Traje del MET -una fiesta benéfica organizada por Anna Wintour, directora de Vogue USA-, temporada tras temporada nos ofrece los estilismos más llamativos, atrevidos y sofisticados que se puedan imaginar. A través de este documental dirigido por Andrew Rossi se retrata el proceso de organización del evento y cómo lo hacen Wintour y su equipo -con Baz Luhrman, Won Kar Wai y Andrew Bolton (uno de los responsables del Metropolitan Museum)- para conseguir que celebrities de la talla de Riccardo Tisci, Rihanna, Karl Lagerfeld o Madonna; hagan un parón en sus agendas para posar sobre la alfombra roja de la Gala MET.