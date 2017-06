5 planes alternativos para World Pride Madrid

Cartel promocional del documental "Mapplethorpe: Look at the Pictures", (2016).

Toda una semana para celebrar lo que desde el principio hemos llamado Orgullo Gay. Este año tiene carácter mundial y recibe el nombre de World Pride Madrid 2017. Pero el fondo sigue siendo el mismo y la oferta cultural, sin embargo, también cambia y se amplía. Y es que siete días dan para mucho. No podía quedarse en una simple cabalgata. Desde exposiciones organizadas por los diferentes museos de la ciudad, hasta muestras cinematográficas y menús creados para hacerle un guiño a la fiesta del verano en la capital.

UNA PELÍCULA (O DOS) EN MADRID FASHION FILM FESTIVAL (MFFF)

Desde el próximo 28 de junio y hasta el 30 de junio, la concept store de El Paracaidista (donde podrás encontrar la programación), en pleno barrio de Malasaña, organiza una muestra de largometrajes, documentales y fashion film seleccionados para dar su visión particular (y distinta) del papel del colectivo LGTB en la historia, a través de los ojos de los grandes diseñadores de moda y algunos directores de cine.

Así, Carol (2015), basada en la novela de Patricia Highsmith, se proyectará con las reflexiones y comentarios de Topacio Fresh que define la película como “una delicada historia donde el machismo, la opresión, el soborno o la conveniencia, desgraciadamente, formaban parte de esa época donde el heteropatriarcado con poder adquisitivo regía las normas de una sociedad opresora”.

Por su parte, el director Luis Venegas presentará el documental Mapplethorpe: Look at the Pictures, (2016) que concibe este tipo de películas “como una historia al servicio de un producto. Llega, entretiene y emociona al espectador a la vez que nos muestra el mundo personal de su autor”. Un film que se une a la oferta de contenidos culturales que la capital ofrece en conmemoración al nombramiento de Madrid como capital mundial LGTB este año y para el que la moda, “como el mundo del arte y tantos otros, no existiría sin esta comunidad. Es una fórmula infalible de la que ambos mundos se nutren”.

UNA GINEBRA “AD HOC”

La divertida botella de Larios 12 para el Orgullo LGTB.

Larios 12, la ginebra Premium con el espíritu más mediterráneo de todas, dice estar orgullosa de Madrid y crea para ella esta edición especial en la que la esencia sigue siendo la misma pero su diseño es mucho más festivo: los colores de la bandera multicolor del Orgullo LGTB visten la botella que cuenta con la conocida parada de Metro de Chueca en la parte frontal, el oso y el madroño o el Palacio de Cibeles y la mítica Puerta de Alcalá; los lugares más representativos de la capital.

UN MIRADA DESDE DENTRO

A través del trabajo de Dan Nicoletta, uno de los fotógrafos y activistas más representativos de la comunidad LGTB que llega a la capital con una exposición organizada por la marca de vaqueros Levi’s. 40 años de lucha LGTB muestra una selección de cincuenta fotografías que recogen el personal punto de vista de este reconocido artista que comenzó su carrera de la mano del famoso Harvey Milks. Unas imágenes que han servido, desde las primeras manifestaciones que tuvieron lugar en San Francisco y hasta su colaboración en el oscarizado documental The times of Harvey Milk (1984), para combatir la discriminación y la homofobia.

Una de las fotografías de la muestra por Dan Nicoletta.

UNA VISIÓN HISTÓRICA EN EL MUSEO DEL PRADO

La pinacoteca más importante de la capital organiza, coincidiendo con el World Pride, una exposición con una selección de obras en las que se invita a contemplar la realidad histórica del amor entre personas del mismo sexo. Desde Caravaggio hasta Antínoo, el Museo del Prado quiere hacer ver cómo el destino en el mundo del arte y en la sociedad de su tiempo marcó a los artistas, coleccionistas y modelos, cuya memoria quedó condicionada por esa identidad sexual.

La muestra se llama La mirada del otro. Escenarios para la diferencia y estará abierta hasta el 10 de septiembre.

"La siesta o escena pompeyana" de Lawrence Alma Tadema, (1868). | Foto: Museo del Prado.

UN ENCUENTRO GASTRONÓMICO

Desde este mismo viernes y hasta el próximo 2 de julio (justo lo que dura el World Pride Madrid), tres restaurantes con conexión japonesa unen fuerzas para proponernos una especie de ruta gastronómica filo-asiática y sí, gayfriendly: L’Artisan Furansu Kitchen, Yokaloka y Balón Tokio.

Desde los sabores japo-franceses más cosmopolitas del primero, hasta el más emblemático dentro del Mercado de San Antón y la nueva propuesta del tercero; la Ruta Gaysha es un punto de encuentro diferente para disfrutar de todo el ambiente de la capital con cuchillo y tenedor.