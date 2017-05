La Feria del Libro se abre a la moda

Como cada año, la Feria del Libro de Madrid vuelve mañana para hacer disfrutar a todos los lectores de largas (y calurosas) jornadas en el Parque del Retiro de Madrid. Incluso si no eres amante de los libros, el paseo es diferente y agradable. Casetas que se arriman, firmas que alborotan y niños que se resisten a abandonar sus patines, por mucha gente que asista.

Editoriales y librerías que pelean, de forma amistosa, por captar la atención de todo el que pase. Y otras que, debido a su gran tamaño, es imposible que pasen desapercibidas. Con Portugal como país invitado, nosotros hemos querido hacer un parón en aquellas que nos traen los mejores libros de moda. Aunque ya te mostramos los diez que debe tener todo coleccionista, estas casetas dejan las ediciones de lujo y dan paso a ediciones más económicas.

TURNER LIBROS

Ellos son los artífices de traer uno de los libros de moda más vendidos de los últimos años: el interesantísimo Grace. Memorias de Grace Coddington (2013). Desde que Manuel Arroyo Stephens fundase la librería Turner en Madrid, su nombre ha estado asociado a la vanguardia en la edición de las letras. Al principio, se especializó en otras lenguas pero, poco a poco, comenzó a publicar ediciones limitadas propias y revisar publicaciones de terceros que confiaban en su trabajo. Con vocación internacional, la editorial distribuye su catálogo en Europa, Estados Unidos y América Latina; habiendo abierto una sede en México en 2013. Además, ha intensificado su relación con Oriente Medio y el mundo árabe.

Su objetivo, aseguran, “es fomentar la pasión por el libro como objeto de deseo”. Un fin que consiguen con algunos que tienen la moda como temática principal, -desde el maravilloso libro homenaje a Jesús del Pozo hasta la guía básica para entender el mundo de la moda-, y que estarán disponibles en la caseta número 335 de la Feria del Libro de Madrid de este año.

GUSTAVO GILI

Esta editorial catalana es una de las más activas en publicaciones de moda, diseño, fotografía o arquitectura. Nació en Barcelona en 1902 y, actualmente, tiene sedes en México D.F. y São Paulo. Más de cien años de trayectoria de esta editorial independiente que publica libros en español y portugués y que ha sabido acoger numerosas disciplinas, incluyendo un amplio catálogo de lo que conocemos como DIY (Do It Yourself – Hazlo Tú Mismo).

Desde su “firme creencia en la cultura visual”, ofrecerán en la caseta número 134 libros tan variados como el ensayo sobre moda de Giorgio Riello hasta clásicos del diseño como Bruno Munari i Milton Glaser.

PARRAMÓN

Para la editorial Parramón, donde aseguran ofrecen siempre contenidos creativos, la moda se divide en cuatro secciones: color y tejido, costura, diseño e ilustración y tendencias e inspiración. Y, bajo esta organización, presentarán en la caseta número 226 un amplio catálogo con publicaciones del sector, entre los que destacan un completo manual sobre tejidos inteligentes, una interesante colección para los amantes de la costura o varias publicaciones dedicadas a la moda vintage.

Además, en septiembre entran en el mundo de la belleza con El arte de maquillar (Corinne Pérez, 2017), con los conocimientos básicos de la materia y tutoriales que se completan a través de una página web.

ALBA EDITORIAL

Esta pequeña editorial creada en 1993 acaba de celebrar su libro número 100 de la colección Alba Clásica, esa que nació con el compromiso de difundir obras y autores clásicos, desde la británica Jane Austen hasta Edith Wharton. No exclusivamente sobre moda, pero sí que se abraza a ella con algunos títulos de edición exquisita, como los que te contábamos en esta entrevista a Isabel Sánchez Vegara, autora de la colección Pequeña&GRANDE, sobre la vida de grandes mujeres como Coco Chanel o Audrey Hepburn. Estarán en la caseta número 229.

EDITORIAL ANAGRAMA

De sobra conocida en el mundo de las letras, Anagrama tiene una amplia trayectoria en la literatura de nuestro país. Aunque las temáticas son ilimitadas y la moda, quizás, no ocupe gran parte de ella; merecen mucho la pena algunas de sus publicaciones sobre el sector, como el último ensayo de Gilles Lipovetsky o el que fuese Premio Anagrama 2015: ¡Divinas! Modelos, poder y mentiras. Estarán muy cerca del anterior, en la caseta número 224.