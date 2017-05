Mayo da el pistoletazo de salida a las exposiciones de moda

El primer lunes de mayo es una fecha conocida entre los fashionistas porque, año tras año, se estrena la fiesta de la temporada. Marca el inicio de la muestra en la que se homenajea el trabajo de un modisto, marca o bien se trata a fondo la historia de una tendencia, a través de los fondos del Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York.

El documental The First Monday in May cuenta cómo se creó, organizó y realizó la exposición de 2015, China Through The Looking Glass (China a través del cristal), que fue la más visitada de la historia del MET hasta ese momento, pues el verano pasado la muestra Manus x Machine: Fashion in the Age of Technology (Mano x Máquina: La Moda en la Era de la Tecnología) batió ese récord.