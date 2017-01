Ideas para teñir de azul el Blue Monday

En España se llamaba, de toda la vida, subir la cuesta de enero y, con los kilos acumulados a base de turrones y polvorones y la cuenta en números rojos (por culpa de las compras navideñas), la subida se hacía verdaderamente empinada.

Si a ello añadías el frío y la falta de luz (al anochecer antes), no hacía falta ser una eminencia para deducir que el primer mes del año no es el favorito de la mayoría. Tampoco los lunes son precisamente el mejor día de la semana (con permiso del comunicador de la Cope Carlos Herrera) y por eso la película que puso de moda la música disco se llamó ¡Por Fin es Viernes! (1978).

Y entonces llegó la agencia de relaciones públicas Porter Novelli, que ideó una ingeniosa campaña publicitaria para la agencia de viajes Sky Travel, y le encargó al profesor de la Universidad de Cardiff (Reino Unido) Cliff Arnall que analizara las tendencias de vacaciones y calculara cuándo reserva la mayoría de la gente las vacaciones.

Arnall dedujo que, entre el 10 y el 20 de enero, es cuando la gente empieza a recriminarse el no haber cumplido con sus propósitos de año nuevo, como dejar de fumar, adelgazar o ir al gimnasio, y además todavía no han cobrado la nómina y ya acumulan deudas por los gastos de las fiestas. Y el tercer lunes de enero quedó fijado como el día más deprimente del año; en inglés, Blue Monday, que también significa Día Azul. Nada que ver con el Black Friday.

Si tú eres de l@s que te dejas arrastrar por la melancolía y ves siempre el vaso medio lleno, aquí tienes una serie de ideas para vivir el Blue Monday como un día verdaderamente azul, en sentido estricto, de la cabeza a los pies.

Otra opción, si estás en Barcelona, es tomarte una copa en "el mejor bar del mundo", Blue Wave (en español, "ola azul"), que está en el One Ocean Port Vell.Así lo han reconocido los premios que reconocen el diseño de bares y restaurantes (Restaurant & Bar Design Awards), en su última edición, al otorgarle dos galardones: Mejor Bar de Europa y Mejor Bar del Mundo. Según sus creadores, El Equipo Creativo (un estudio de arquitectura y diseño barcelonés), el Blue Wave recrea una ola a punto de romper que envuelve a los clientes en una atmósfera acuática llena de matices y reflejos.

Los amantes del buen beber pueden ir a tomar un buen cóctel de color azul a Del Diego Cocktail Bar, donde preparan uno de los mejores gin tonics de Madrid pero, en este caso, parece más apropiado pedir un cóctel con el licor llamado Blue Curaçao, por ejemplo, el Blue Lagoon, que además lleva vodka y jugo de limón. Si prefieres hacerlo en tu caso, aquí tienes más ideas.

Aunque la Universidad de Cardiff precisara que Arnall ya no trabajaba allí y que sólo fue profesor a tiempo parcial, y sus colegas la calificaran de "farsa", el Blue Monday se fue imponiendo, hasta convertirse en un éxito en las redes sociales y en una herramienta de marketing para marcas de todo tipo, desde anti depresivos hasta refrescos y bebidas alcohólicas. Desde entonces, Cliff Arnall se ha dedicado a promocionar iniciativas como #stopbluemonday(ésta, para promocionar el turismo de las Islas Canarias).

Precisamente allí puedes optar entre darte un chapuzón en El Charco Azul, en El Hierro, una de las zonas de baño más espectaculares, entre rocas volcánicas, o en el Charco Azul, en La Palma, en ambos casos, enclaves paradisíacos con piscinas de agua salada que se renuevan de forma natural.

También puedes planear un viaje a la Costa Azul o quedarte en casita viendo una película de Los Pitufos. O leer este artículo sobre el azul klein.

Por último, sin moverte de tu ciudad, la marca SEPHORA emplaza a rebelarse contra el día más triste del año y anima a crear sonrisas. Sólo necesitas 15 minutos para disfrutar de una sesión de maquillaje, totalmente gratis, en los Beauty Studios de las tiendas de la marca y sus espacios en El Corte Inglés, con los tonos que nos harán sonreír en el Blue Monday. La firma anima a sus clientas a probar la experiencia y compartirla en sus redes sociales, a través del hashtag #SephoRISAS. Eso sí, con todo tipo de tonos y colores pero si tú quieres unos labios azules y una sombra de ojos a juego, en esta galería tienes algunas sugerencias de las celebrities, que se atreven con todo.

Y siempre puedes disfrutar de la canción I Don't Like Mondays (No me gustan los lunes) que, en 1979, el grupo The Boomtown Rats, liderado por Bob Geldof, convirtió en un éxito.

Pero recuerda que no hace falta un día ni un mes en el calendario para llevar estas ideas a la práctica, como decía Gloria Fuertes: “Febrero es un loco que viste de tul, un día está gris y el otro azul…”.