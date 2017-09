Amazon planta cara a Inditex

Amazon Moda ya está aquí. Con su colección de mujer, find. promete convertirse en la firma del momento. Su apuesta por las nuevas tendencias y sus precios low cost llegan a Europa para plantarle cara a los más grandes de la industria textil, como Inditex o H&M. Envíos en una hora, devoluciones gratuitas y mucho streetstyle son algunos de los pilares de su propuesta. Porque Amazon te lo quiere poner (aún) más fácil.

find. ofrece prendas de moda femenina y masculina, inspiradas en las últimas tendencias de una forma única y con la mirada puesta en la calle; convirtiéndose en un reflejo de lo que se lleva ahora. Así, la firma se basa en crear ropa accesible, innovadora y con piezas clave para cada temporada. Su lema, lo deja claro: find...and style it your way.

Vestido "off-shoulder" en rojo de la nueva colección de Find. | Foto: Amazon.

La colección, diseñada en Londres -que es donde Amazon Fashion tiene su centro logísitico para Europa-, se ha presentado con ocho looks clave para este próximo Otoño-Invierno 2017, cuyas tendencias principales ya te las adelantaba la Alta Costura de París. Un lanzamiento que promete no dejar de crecer, pues find. quiere ofrecer un total de 500 piezas por temporada, incluyendo líneas propias de ropa y calzados bien diferenciadas. Los artículos se irán incorporando por semanas a los mercados en los que la marca ya opera: Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y España.

Creemos que cada cliente tiene su propio estilo y find. es una celebración de esto mismo. Tomamos inspiración alrededor del mundo para crear nuestras piezas clave y nuestros grandes básicos. Glen George, Director de find.

Las prendas que protagonizan esta primera píldora de estilo son un vestido drapeado rojo con estampado floral, un vaquero en dos tonos acampanado y recortado, además de unos botines elásticos fucsia. Piezas que son pura tendencia y que se conjugan con otros básicos atemporales, como un trench de cuadros, camisas con lazada delantera y el último grito de las pasarelas que ya son fondo de armario: mucha camiseta con logo. Una selección de prendas muy versátiles y vanguardistas que completarán tu armario y que no dudarán en llenarlo de principio a fin.

Los "leggings" que se sujetan al tobillo serán todo un "must" esta temporada y Find. también los tiene. | Foto: Amazon.

Una aventura fashion que para Amazon no es nueva. En 2012 ya patrocinó la gala del MET y en 2015 la New York Men's Fashion Week. Es más, el pasado mes de junio presentaba -en versión beta- una idea revolucionaria que ya está implantándose en Estados Unidos: Primer Wardrobe. Una opción que permite a los usuarios probarse en casa -con un periodo de siete días- hasta quince prendas de su elección, sin tener que pagarlas, y devolver aquellas con las que no quiera quedarse.

A nuestros clientes les encanta descubrir y atrapar las nuevas tendencias de moda y están a la espera del lanzamiento de nuevas piezas cada semana. Glen George, Director de find

Aún a pesar del fracaso de Amazon Buy Vip, que tuvo que cerrar por los malos resultados, el gigante del e-commerce no ha dejado de intentarlo en el mundo de la moda y cuenta con varias marcas propias que ya estaban funcionando antes de presentarse Find.: Arabella, Beauty Bar, Denali, FRanklin & Freeman o Pinzon (by Amazon). Tiembla Inditex.