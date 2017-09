¿Sabes lo que es el "Zero Waste"?

Zero Waste significa, literalmente, cero residuos. Y lo que todos nosotros estamos haciendo es, también literalmente, no prestar atención a las llamadas de auxilio que tan desesperadamente nos hace el mundo a diario. O lo hacemos, pero a ratos. Skunkfunk es una firma española que nació con el objetivo de no olvidarse de ello en ninguno de los pasos de su proceso de creación. Skunkfunk es moda responsable y Zero Waste su forma de producir ropa de una forma sostenible.

El pasado mes de mayo nos sentábamos en la VI Jornada de la Moda Sostenible con expertos y líderes del sector, como el grupo internacional Slow Fashion Next, para ver dónde estaba eso que se llama moda ética o slow fashion y hacia dónde íbamos. Skunkfunk es una de esas marcas que ya pueden autodenominarse expertas. No solo por la búsqueda de materiales cada vez más naturales y libres de productos tóxicos; sino por la forma en la que los aprovechan, intentando no desperdiciar ni un centímetro de tela.

Así, en una industria donde se desperdicia hasta el 20% de cada pieza de tejido, la firma vasca ha logrado tener en cuenta todo el ancho de la tela para no tirar nada, a través de una técnica que comienza desde el momento en que se diseña y permite optimizar el material en cada uno de los pasos sucesivos.

Una técnica que fue presentada por primera vez en una colección cápsula para la primavera-verano 2016 con el objetivo de crecer poco a poco, dando pequeños pasos en cada temporada y acabar convirtiendo sus modelos en piezas icónicas. Y este otoño, vuelven a hacerlo.

Dos de las prendas de la colección "Zero Waste" de Skunkfunk Otoño-Invierno 2017. | Foto: cortesía de la marca.

Fabricada por Mandala Apparels y el equipo que tiene en Pondicherry (India), un grupo que lucha de forma activa por los derechos de las mujeres -porque la sostenibilidad también es eso, el comercio justo, la conquista de la libertad-, la colección demuestra las soluciones creativas que sus diseños, inspirados en la naturaleza, dan a los problemas que presentan las piezas de tela rectangulares. Patrones aparentemente sencillos y cortes de aire minimalista que dan como resultado prendas actuales, frescas y de una sobria elegancia. Porque en Skunkfunk se toman su trabajo muy en serio.

La firma ha viajado incluso a la India para asegurarse de que el proceso cumple con los mínimos exigidos para respetar el medio ambiente. Una forma de trabajo que necesita que cada prenda sea elaborada a mano. Las máquinas actuales (aún) no saben cortar las prendas sin generar residuos. El resultado es ropa de talla única en algodón orgánico, lo que les da una gran estabilidad y durabilidad.

De esta forma, el programa Zero Waste ha conseguido en apenas un año que su trabajo avance en el respeto hacia productores, diseñadores y medio ambiente en su conjunto. Cada uno de ellos conoce al detalle qué es lo que Skunkfunk quiere y aporta su saber hacer, poniéndolo al servicio de lo que la marca llama Greener Fashion From A Little Green Country (Moda Sostenible Desde Un Pequeño Mundo Verde).