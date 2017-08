El regreso de Helmut Lang y la vuelta del minimalismo

El regreso de Helmut Lang promete. Y mucho. Con una expectación que ha ido creciendo desde que el pasado mes de marzo la firma anunciase que Shayne Oliver, director creativo de Hood By Air - ¿qué pasa ahora con Hood By Air? -, estaba preparando una primera colaboración con la firma del (ex) diseñador austriaco, hemos tenido tiempo de probar nuestra paciencia. Hasta ahora. De la mano de su estilista oficial y editora de la revista Dazed, Isabella Barley, la firma acaba de lanzar su campaña para el próximo otoño-invierno: en blanco y negro, repleta de artistas y con algunas de sus prendas más icónicas.

La firma, que desfilará en la próxima Semana de la Moda de Nueva York, ha querido contar con Barley (a la que llaman, oficialmente, editor-in-residence) para lo que prometen será el gran regreso de la firma. Un proyecto especial que busca una mayor presencia en los medios digitales, para lo que se estrenan con una nueva página web y una cuenta de Instagram que no para de sumar seguidores.

Helmut Lang, que lideró la pasarela norteamericana durante varios años, fue el precursor del cambio de los calendarios de la moda; adelantando el que, hasta entonces, tenía Nueva York. Él quería presentar su colección primero en Manhattan, antes que en cualquiera de las Semanas de la Moda europeas, iniciando una tendencia que ha terminado por convertirse en la fecha que da el pistoletazo de salida a todas ellas. Su desfile, previsto para el próximo 11 de septiembre, se une a otros tan esperados como el de la firma Torrid, primera plus size en sumarse a una Fashion Week oficial.

Una colección que quiere reeditar las prendas más icónicas de la marca, como son sus tank top que enseñan el pezón, (Bella Hadid estará encantada con la propuesta; pues es ella quien lidera esta tendencia en la calle), las líneas limpias, depuradas y con algunas transparencias. Es decir, ese minimalismo que llevó al éxito a un diseñador austriaco que, a finales de los años 80, era también uno de los primeros en hacer uso de los tejidos técnicos para una colección ready-to-wear y que se atrevió a imponer los pantalones de pinzas y los vaqueros de cintura baja, momento en el que las prendas denim con cierto diseño comenzaron a subir su precio. Gracias Lang.

La actriz Traci Lords y la modelo Alek Wek fotografiadas por James Green. | Foto: Helmut Lang.

La vuelta de Helmut Lang a la pasarela también trae el regreso de su antiguo logo, algo que Gucci ha probado ya que funciona. Y es ese logo el que firma una campaña plagada de artistas para acompañar unas colecciones que se presentarán cada cuatro meses y que traerán las prendas más conocidas de Lang remasterizadas, como las películas.

Las primeras imágenes, fotografiadas por el talentoso Ethan James Green, ponen frente a su objetivo a una de las estrellas del cine porno (reconvertida en actriz de culto), Traci Lords; además de a otros artistas como la modelo Alek Wek, el director Larry Graham, el joven modelo Sohyun Jung o la activista de ocho años Mari Copeny, conocida como Little Miss Flint.

Otra de las imágenes de la campaña fotografiada por James Green. | Foto: Helmut Lang.

Así, Barley convierte este Helmut Lang Design Resident - como se llama el proyecto - en un conjunto de colaboraciones donde el arte y la moda se unen, una vez más, para crear algo más que una simple campaña. Además, la firma anunciaba también en marzo que en cada colección habría una colaboración firmada por doce artistas con fines benéficos, siendo cada uno de ellos quienes decidan a qué organización irá destinado el dinero.

La marca, que presentó una colección para la primavera 2017 en la pasada New York Fashion Week que volvía a los básicos, con Katayone Adeli al frente de su dirección creativa, comienza ahora un camino mucho más ambicioso. Una forma de remontar esa caída que se inició en el año 2000 y que se precipitó, aún con más velocidad, con su venta a Prada en 2004 y, posteriormente, a un conglomerado de empresas japonesas, Link Theory Holdings, quien ha decidido, por fin, (re) lanzarse.