La cinta del pelo: el accesorio de los 90 que vuelve

Una vez más, llévate las manos a la cabeza. Por dos motivos: el primero, porque esas tendencias que reinaron en los años 90 y decidiste enterrar siguen volviendo, una tras otra; y segundo, porque de la que hablamos esta vez, llega para engancharse a tu cabello. La banda elástica protagonizará el otoño y lo que queda de verano. Y la culpa la tiene Kendall Jenner.

Ese accesorio que lucías por la calle pero que acabó en la intimidad del hogar, o para esos quince minutos que empleabas en desmaquillarte (y ya ni eso) ha sido utilizado por el estilista de la modelo, Jen Atkin, quien no para de promocionarlo en su Instagram. Pero no es la primera vez que lo vemos; en la última Semana de la Alta Costura de París fueron varias las asistentes quienes se decantaron por este sencillo recogido que consiste en echarse todo el cabello hacia atrás y sujetarlo con una banda de tela.

Long live the 90s bandage headband aka spa headband aka my new obsession 👸🏻🙌🏼 @kendalljenner x @marnixmarni #jenatkinhair #ParisHauteCouture Una publicación compartida de Celebrity Hairstylist (@jenatkinhair) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 5:41 PDT

Es esa tendencia que todas queríamos olvidar pero que, no podemos negarlo, era el culmen de la comodidad. Permitía retirar el cabello de tu cara sin dejar apenas marcas sobre él y la técnica de su colocación no tenía mayor ciencia: todo el pelo hacia atrás y arrastrar la banda. Aunque sí un mínimo de estilo, intentando que las orejas no sobresaliesen demasiado y la cinta no quedase muy pegada a la frente, (cofias no, por favor).

Además, es válida para todo tipo de cortes; largos, desfilados, cortos o tipo bob. Y, admitámoslo, es perfecta para el verano: al ser confeccionada en algodón, lycra y otro tipo de textiles, no cuenta con elementos de plástico ni de metal, lo que evita las posibles quemaduras.

Mientras Jenner nos ha enseñado la suya, siempre en color negro, no nos olvidemos que las cintas eran muy coloridas y permitían expresar toda nuestra original. Si que es cierto que, como con el revival del choker, no todo vale, pero ¿cuánto tardarán en llegar todas sus versiones?

LOS “NINETIES” (DEFINITIVAMENTE) HAN VUELTO

Si nos ponemos hacer un repaso de todos los accesorios que llevábamos en los años 90, podríamos hacer una lista que nos daría algo diferente para cada día: desde las pequeñas pinzas con forma de mariposa (a una jovencísima Kirsten Dunst le acompañaban hasta en la alfombra roja) hasta los coleteros con chupetes o las pequeñas aplicaciones joya que hacían brillar nuestro cabello. Una época en el que el exceso venía en formato mini pero siempre original y lleno de color. El minimalismo no era lo nuestro en aquella época.

Imagen de una de las series más seguidas en los años 90, "Padres Forzosos" (1987), con las gemelas Olsen con esos coleteros "scrunchies".

Además de las gafas de colores -que este verano han vuelto a ponerse de moda con marcas como Ray-Ban, que ha reinventado ese modelo que llevó John Lennon y que han convertido al amarillo en el it-color de su espejo-, de los chokers o los vaqueros que llamamos mom jeans, que ya son un básico de nuestro armario; ahora volvemos a contar con los pintalabios escarchados o esos enormes coleteros con fruncidos que (confesémoslo) colocábamos más como pulseras que en nuestra cabeza. Sí, esos con los que Carrie Bradshaw domaba sus rizos en lo alto de su cabeza y que ahora, Selena Gómez (de la que repasamos su estilo hace un par de semanas), Diane Kruger o Gigi Hadid utilizan para salir a la calle sin ningún tipo de vergüenza. Porque es así como se llevan los 90, con personalidad.