Chanel crea polémica con su último accesorio

“Este es un símbolo cultural de los australianos indígenas y es asqueroso que una marca de moda high end cree reproducciones y aproveche algo culturalmente significativo que no les pertenece”. Esta y otras muchas son las críticas del nuevo accesorio de Chanel que están revolucionando las redes sociales. El comentario pertenece a la cuenta de Instagram @american.b3auty, y resume perfectamente el sentimiento que el boomerang de la maison está causando en el país.

La idea es del propio Karl Lagerfeld, y se incluye como un artículo más dentro de esa categoría que la firma llama Otros Accesorios. Una versión de uno de los símbolos culturales de los indígenas australianos por antonomasia: el bumerán. Realizado en madera y resina negra, su precio ronda los 2.000 dólares y es parte de la última colección primavera-verano 2017.

Los usuarios de las redes sociales, que se han convertido en los nuevos (y efectivos) críticos inmediatos en esto de la moda, acusan a Chanel de apropiación cultural y han conseguido que la casa francesa tenga que disculparse.

Todo comenzó cuando Jeffree Star, una de las maquilladoras estadounidenses más famosas del país con casi cinco millones de seguidores en Instagram, colgaba una imagen en su perfil en el que sostenía el artículo y aseguraba estar “divirtiéndome mucho con mi nuevo #Chanel boomerang”.

El comentario atrajo toda la atención (llegó a recibir casi 6.000 comentarios en dos días), no solo de australianos indígenas, sino de una comunidad de usuarios muy amplia alrededor del mundo que acusaba a Chanel de la falta de sensibilidad. Los medios de comunicación del país se hicieron eco de la noticia con titulares como el de The Guardian Australia: “(Chanel) criticado por humillar la cultura indígena australiana”, calificando el producto como “absurdo” o “hiriente”.

Unless @CHANEL is donating 100% of the proceeds to @aimementoring or something, this is a gross monetisation of an oppressed group's culture