Valentino y su homenaje a Nueva York

Pierpaolo Piccioli escribió ayer su primera carta de amor a Nueva York. Con su colección crucero quiso subir a la pasarela los ritmos musicales de finales de los años 70, esos que surgieron en el Bronx de Nueva York y que eclipsaron la estética disco que venía dominando la década. El glam rock de origen británico y el hipismo de la coste oeste norteamericana daban paso a un chandalismo extremo que nacía de la mano del hip-hop en uno de los barrios más castigados de la Gran Manzana.

Piccioli, que se declara fan número uno de Baz Luhrmann, ha seguido religiosamente la serie que éste ha creado para Netflix y ha plasmado toda su estética en esta nueva colección. The Get Down es la historia de un grupo de amigos en los suburbios neoyorquinos que crean, sin saberlo,. Por eso, Piccioli ha dejado a un lado destinos exóticos, - esos a los que nos tienen acostumbrados las grandes firmas para sus propuestas resort -, y nos ha llevado a Nueva York; para mostrarnos la intersección de ambas sin artificios. Porque en Nueva York "puedes sentir la energía".