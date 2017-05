Naomi Campbell vuelve a la pasarela por una buena causa

El mítico Festival de Cine de Cannes, que este año cumple su 70º edición, es sinónimo de glamour, flashes y mucha alfombra roja. Una larguísima que va de hoteles a tiendas o restaurantes y del puerto a orillas del Mediterráneo a los estrenos en las salas cinematográficas. Y, en medio de toda la vorágine que resulta esta semana dedicada al séptimo arte, hay siempre hueco para esos eventos benéficos a los que todas las celebrities acuden.

El último en celebrarse fue el que la modelo Naomi Campbell (que ayer cumplía 47 años) organizaba el domingo para recaudar fondos para Save The Children. Un proyecto llamado Fashion For Relief que recibe el apoyo además, de la firma de moda italiana Diesel. Todo el dinero recaudado se destina a los niños afectados por la crisis de refugiados, guerras y desastres naturales alrededor del mundo.

Campbell ha conseguido ya más de cinco millones de dólares con esta campaña lanzada en 2005, que asegura “es un proyecto asombroso y especial que proporcionará la muy necesaria ayuda y apoyo para los niños refugiados”. La supermodelo ha sido ya reconocida por la Fundación Americana para la investigación del SIDA por su activa y constante labor benéfica. Con Fashion For Relief x Diesel, se implica en el diseño y en lo que mejor sabe hacer, convocar al mundo de la moda y desfilar.

Una cena de gala a la que acudieron el fundador de Diesel, Renzo Rosso, y su mujer Arianna Alessi, el actor estadounidense Jeremy Renner o la modelo Anna Cleveland entre otros. Minutos antes, Naomi Campbell era la estrella sobre la pasarela. Y eso que tan solo llevaba una camiseta con el famoso lema Child at Heart y una falda metálica. Junto a ella, modelos de la talla de Kendall Jenner, Bella Hadid, Chris Lee, Heidi Klum (que no suele perderse una acción benéfica), Natasha Polu, Jasmine Senders e Isabeli Fontana.

Un desfile que cuenta ya con su segunda colaboración con el Festival de Cannes y para el que Nicola Formichetti, actual director creativo de Diesel, creó dos looks exclusivos a partir de piezas icónicas de la marca y que desmontó para empezar desde cero: uno para hombre y otro para mujer.

Se trata de una colaboración que no se queda aquí, sino que va siempre más allá. El pasado mes de abril, la casa italiana y la supermodelo lanzaban una colección de obras de arte diseñada por niños y con beneficios, precisamente, para los niños. Estas obras se imprimieron en camisetas y sudaderas para ser distribuidas en las propias tiendas de Diesel.

Y es que Renzo Rosso es una de las figuras filantrópicas más activas en la industria de la moda gracias a su fundación Only The Brave, que tiene el objetivo de acabar con la desigualdad social y contribuir al desarrollo sostenible de las personas más desfavorecidas. Su campaña más reciente ha sido filmada por el mítico David LaChapelle y lleva el nombre de Make Love Not Walls, una sentenciadora declaración de intenciones.