Giles Deacon ha sido el modisto elegido por Pippa Middleton, la hermana de la duquesa de Cambridge para el primer diseño de su boda. Sí, porque en este tipo de eventos, suele haber más de uno. La novia, muy sonriente, llegaba a la Iglesia de San Marcos en Englefield (en el condado de Berkshire en Reino Unido), de la mano de su padre para su enlace con James Matthews, uno de los hombres más ricos del país y dueño de la empresa de fondos de inversiones Eden Rock Capital Management Group.

Los rumores sobre quién firmaría el vestido de Pippa Middleton quedaban por fin desvelados. Y, aunque en Navidad ya se habían visto bolsas salir y entrar de casa de su casa, nadie quería dar por cerrada la elección. Recién llegado a la Alta Costura y con un sello claramente británico, ¿quién es Giles Deacon?

Deacon es, sin duda, una de las cabezas más creativas que creció en la pasarela londinense y que, hace apenas dos años, decidía apartar su camino en el ready-to-wear para avanzar en eso que llaman Alta Costura y que se convierte en el sueño de muchas. Estudiante de la Central Saint Martins de Londres, se graduó en 1992 y se trasladó a París, para trabajar con Jean Charles de Castelbajac. En 1998 Bottega Veneta le nombra director creativo con la intención de conseguir que la firma vuelva a esa imagen que tenía a principios de los años 90. Y en 2001 Tom Ford cuenta con él como diseñador de Gucci; puesto que abandona dos años más tarde para crear su forma propia: Giles Deacon.

Con ella debuta en 2003 en la London Fashion Week, en un desfile que estuvo plagado de los grandes nombres de la pasarela, como Alessandra Ambrosio o Karolina Kurkova, y consigue el British Fashion Awards como Mejor Nuevo Diseñador. Ha sido, además, el Mejor Diseñador del año 2006 en los British Fashion Awards. Pero su talento no se ha quedado en su propia línea, sino que ha colaborado con otras marcas como Mulberry, -que le invitó a crear ocho bolsos que mostrasen su sello personal-, con Fay (la nueva línea del grupo Tod’s en 2008), creando una edición de la clásica Converse Chuck Taylor All Star para la campaña RED y con New Look, la cadena inglesa que más ha disfrutado de su trabajo. Además, tuvo tiempo y manos de compaginar su marca con la dirección creativa de Ungaro, que abandonaría en 2011.

Un recorrido por el mundo ready-to-wear que se acabo hace apenas dos años, cuando decidió dedicarse (de momento en exclusiva) a la Alta Costura. Según afirma Deacon, “me encontré a mi mismo pensando en si esto era el por qué de que yo estudiase en una escuela de arte, de que quisiese trabajar en ésto”. Así, en julio de 2016 presentaba su primera colección.

Una propuesta inspirada en la aristócrata y mecenas del arte británico Lady Ottoline Morrell que, durante los años 20 y 30, fue amiga de la escritora Virgina Woolf. Mucho volumen y muchos pétalos creados en 3D para una colección con cortes propios del siglo XVIII.

Sin embargo, para Pippa Middleton, el trabajo ha sido otro. Se mantienen las flores, que han ocupado la todo el vestido, calándolo desde el cuello hasta el tobillo. Un diseño muy delicado de manga corta y cuello cerrado que llamaba la atención, sobre todo, por su escote en la espalda, en el que intuíamos una especie de corazón. Las comparaciones con el escogido por su hermana Kate el día de su boda, -que lo firmaba Sarah Burton para Alexander McQueen-, han sido inevitables. Y la conexión se mantuvo, pues la hermana de la duquesa de Cambridge decidió llevar los mismos pendientes de diamantes que ella, como una forma de mantener esa tradición del ‘algo viejo’. El velo con detalles perlados era de Stephen Jones y la tiara de Robinson Pelham.

La inspiración llegaba de parte de la propia Pippa, que pidió ciertas reminiscencias a las escenas de baile de la película de El Gatopardo (1963) del director italiano Luchino Visconti. Deacon explicaba a BoF que el vestido “es todo una obra de artesanía hecha a mano, por lo que no se podrá ver uno igual actualmente.”

Y es que es precisamente esa exclusividad la que Deacon ha buscado al embarcarse en el duro camino que significa la Alta Costura.“Balenciaga conocía a sus clientas a la perfección”. Este es el punto de partida para Deacon, que añade que hace “mucha investigación en cada uno de los encargos que recibe”. Con Pippa, asegura, fue bastante sencillo, ella “tiene un buen ojo y sabe lo que quiere”.

Su atelier es pequeño, entre quince y veinte personas dependiendo de la fase de producción en la que se encuentren, pero suficiente para meterse entre los grandes de la Alta Costura de Londres, como pueden ser McQueen y Ralph & Russo. “Tenemos quizás cincuenta o sesenta clientas alrdedor del mundo” y llegan a fidelizar a todas. Además, tiene auténticas seguidoras en la alfombra roja: actrices como Cate Blanchett o Thandie Newton han lucido sus diseños. Aunque Deacon es claro, “la alfombra roja es fantástica, pero el privilegio real es crear un vestido de novia que sea una pieza única para esa cliente que ha soñado con él toda su vida”. Y eso es lo que Pippa Middleton ha conseguido este fin de semana.