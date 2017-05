24 Sèvres: el e-commerce de lujo de LVMH

Con su “We are almost ready for you…” (Estamos casi listos para ti), el gigante del lujo francés LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) apuesta, por fin, por el comercio electrónico. Aunque la página aún no está disponible, -de ahí su “espera un poco, estamos terminando de maquillarnos”-, el anuncio está creando mucho revuelo en el sector de la moda. Y es que, por mucho que se negasen, la era digital manda.

El sitio se llamará 24 Sèvres, nombre que proviene de una de las calles más conocidas entre los parisinos, al ser el lugar en el que se encuentra el legendario almacén Le Bon Marché, el que dicen fue el primer gran almacén del mundo fundado por Aristide Boucicaut en 1838. Como éste, 24 Sèvres promete ser “le grand marché parisien” (como el lema con el que se presenta el histórico de la Rue Sèvres) no de las calles, sino del mundo digital.

Entre sus productos, habrá más de 150 marcas entre las que se encontrarán 20 propias del grupo, desde Louis Vuitton a Dior, pasando por Céline, Kenzo, Marc Jacobs, Fendi o Givenchy. Aunque aún ninguna de ellas ha sido confirmada, los rumores no dejan de aumentar desde que se supo que la página web estaba en pruebas desde marzo. Otras marcas como Gucci, Prada o Maison Margiela, (no pertenecientes al grupo LVMH) podrían estar entre sus firmas ofertadas.

Según informaba Ian Rogers al portal BoF y que se encuentra al frente de este proyecto: “la idea es ser atractivos con productos únicos. De las marcas actuales de LVMH, algunos ya poseen sus propios sitios web de comercio electrónico; y otros muchos no ofrecen una plataforma para vender online. 24 Sèvres les permitirá que se unan bajo el paraguas LVMH”. Rogers, que fue contratado para desarrollar una sólida estrategia digital para el grupo, apuesta de nuevo por un portal de e-commerce multi-marca que espera tener mejores resultados que su precursora, eLuxury, lanzada por LVMH en el 2000 y que se vio obligada a cerrar nueve años después.

El portal comenzará su plena actividad el próximo 6 de junio y llegará a más de setenta países. Una estrategia del grupo francés para posicionar los productos de lujo que puedes encontrar en Le Bon Marché en el mercado digital y competir, directamente, con otros grandes del comercio electrónico como Yoox, Net-a-Porter o MyTheresa.