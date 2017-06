Cuando la moda es arte

El arte y la moda siempre han tenido una estrecha relación. Ambas son expresiones estéticas, beben de la creatividad de sus interpretes y, además, en numerosas ocasiones, se han inspirado la una en la otra. Prueba fehaciente de ello es la reciente colaboración de Louis Vuitton con el artista Jeff Koons. Y aunque no es la única vez que la maison se ha inspirado en el mundo del arte; sí es la primera en la historia de Louis Vuitton que se ha permitido a un artista reconfigurar su famoso monogram.

En este sentido, y bajo el nombre ‘Masters’, Koons ha versionado obras clásicas de los grandes de la pintura como Da Vinci, Tiziano, Reubens, Fragonard y Van Gogh; usando como lienzo único los bolsos más icónicos de Vuitton como el modelo Speedy, el Keepal o el Neverfull, entre otros. El resultado ha sido todo un éxito dentro de la industria, no solo por la ingeniosidad de la idea, sino por la calidad y el talento que han reunido en esta exclusiva colaboración. Jeff Koons es considerado uno de los creadores contemporáneos más cotizados del momento, por lo que la maison no podría haber escogido a nadie mejor para dar una nueva vida a sus clásicos.

Una colaboración de lujo que se suma a una larga lista de firmas que, desde que Gustav Klimt y Emilie Flöge diseñaran unas amplias túnicas unisex inspiradas en los principios liberadores del modernismo en el siglo XIX, también han apostado por seguir su ejemplo creativo. Pero si tenemos que destacar uno de ellos, este sería, sin duda, Yves Saint Laurent. Amante reconocido del arte en lo personal, también supo reflejar (y de qué manera) esta pasión en sus diseños.

El modisto francés fue todo un visionario. Saint Laurent no solo diseñó el vestuario de la modernidad femenina, sino que también supo establecer un perfecto diálogo entra la belleza de la pintura y la sofisticación de la moda. Desde muy joven se sintió atraído por la multitud de posibilidades que le ofrecía el arte y no dudaba en animar a todo el mundo a seguir su ejemplo. De hecho, él mismo afirmaría en una ocasión:

Me he inspirado en un gran número de pintores en mis diseños porque creo que el arte no solo forma parte de la cultura sino de la vida y hay que mostrárselo a todo el mundo.