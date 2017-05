Tim Walker fotografiará el calendario Pirelli 2018

Es una de las publicaciones más esperadas y exclusivas del año. Desde su lanzamiento en los años 60, por las páginas del calendario Pirelli han pasado algunas de las modelos más famosas del mundo que, inmortalizadas bajo el exclusivo objetivo de los fotógrafos más influyentes de la alta costura, han convertido esta publicación en objeto de deseo y coleccionismo.

Robert Freeman fue el primero en estrenarse en 1964. Tras él, fotógrafos de la talla de Herb Ritts, Helmut Newton, Patrick Demarchelier o Annie Leibovitz han elevado a través de sus páginas la sensualidad femenina a un nivel casi artístico. Y ahora, según acaba de anunciar el fabricante de neumáticos italiano, la responsabilidad recaerá en manos del británico Tim Walker.

Tim Walker has been unveiled as the 2018 #PirelliCalendar photographer. Click the link in our bio for more information. #timwalker #fashion #photography #theCal #CalendarioPirelli #2018 Una publicación compartida de Pirelli (@pirelli) el 5 de May de 2017 a la(s) 3:54 PDT

Tras la apuesta de Leibovitz de prescindir de las supermodelos y optar por personajes de la música, el arte, el cine y el deporte para la edición de 2016 y la belleza natural en blanco y negro de Peter Lindbergh en 2017; Pirelli ha decidido dar un nuevo giro en su estética eligiendo al “cuentacuentos” de la moda. Walker, actualmente considerado como uno de los fotógrafos contemporáneos más aclamados en el mundo, consigue hacernos soñar con sus coloridas fotografías cargadas de estética onírica, personajes de fantasía y escenarios de película.

Alumno aventajado de Richard Avedon, Tim Walker publicó su primera sesión de fotos para Vogue con tan solo 25 años. Desde entonces, su carrera ha ido in crescendo cosechando gran cantidad de éxitos entre los que destacan sus continuas publicaciones para revistas como W, Vanity Fair, Love e, incluso, The New Yorker.

Por su cámara se han dejado seducir modelos como Stella Tennant o Kalie Kloss y actrices tan populares como Tilda Swinton o Helena Boham Carter. Y sus trabajos se han expuesto en numerosas ocasiones como la muestra realizada en 2008 en el Museo del Diseño de Londres o la exposición de 2012 el Somerset House (Londres). Miembro Honorario de la Real Sociedad Fotográfica desde 2012, Walker ha sido “Premio a la moda Isabella Blow creador” por el Consejo Británico de la Moda en 2008 y ha recibido también el Infinity Award del International Center of Photography en 2009.

LONDRES COMO ESCENARIO

Pese a que aún no se ha publicado la edición realizada por Peter Lindbergh, todas las miradas se han puesto ya tras la pista de Walker. Son muchas las especulaciones que hay acerca de cómo será su interpretación para el calendario Pirelli 2018 del que, por el momento, solo se ha confirmado que se realizará el próximo mes de noviembre y que tendrá como escenario la ciudad de Londres, lugar de residencia del fotógrafo.

¿Quiénes serán los rostros elegidos? ¿Habrá o no habrá supermodelos? Sean cuales sean las respuestas, lo que si está claro es que el trabajo de Walker quedará muy alejado de los calendarios anteriores y seguirá en su línea de capturar la magia y el surrealismo de sus mundos de cuento.