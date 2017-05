Lujo de segunda mano, un negocio en auge

Darle una segunda oportunidad a tu armario era, hasta hace poco, un sueño para cualquier amante de la moda. Pasaban las temporadas y las prendas sin utilizar se acumulaban en el fondo de los cajones y desaparecían de nuestra mente. Y nunca te volverías a acordar de ellas. Tirarlas era algo en lo que no querías ni pensar; porque estaba demasiado nueva, porque había sido demasiado cara o porque te encantaba, pero ya no te valía. Internet, como siempre, nos ha dado la solución más cómoda y eficaz.

Las plataformas de venta de ropa y complementos se han convertido, en apenas seis años, en un amplio catálogo de moda con el que acceder a productos de otros muchos países y, además, hacer hueco en el tuyo. Una práctica en la que páginas como Amazon o Ebay tienen mucha experiencia, -esta última lleva desde 1995 ofreciendo su servicio de subastas de artículos de segunda mano-, pero que ahora adquieren una mayor dimensión con otras muchas que han llegado directamente a tu Smartphone e, incluso, lo harán a través de Whatsapp.

Una de ellas es Vestiaire Collective, que ha conseguido crear una comunidad de personas que ponen a la venta prendas, accesorios y objetos de diseño. Si ya no utilizas, ¿por qué no dejar que otros puedan disfrutar de ese bolso que tanto le gustó pero que no pudo permitirse? Para Sébastien Fabre, uno de los fundadores de la plataforma, “es una forma de que esos productos vuelvan al mercado y tengan una nueva vida”.

Una forma de reproducir el mercado tradicional de forma virtual, dando acceso a más de 1.500 marcas de lujo y 6 millones de miembros que crece a razón de 100.000 nuevos usuarios cada mes. Un armario muy completo, con el 80% de su catálogo formado por artículos de las últimas colecciones y que llegó a España en noviembre de 2014.

Con productos de 52 países, el armario de Vestiaire Collective es “una auténtica fotografía de la moda actual”, tal como lo definía Susana Rodríguez, la directora general de la plataforma para España. Con razón de la apertura de la primera Maison VC en España el mes pasado, hablamos con Sophie Hersan, cofundadora de la plataforma, sobre lujo y compra-venta por Internet.

El Estilo (E.E): Vestiaire Collective es una plataforma de compra-venta online que comenzó en 2009 en Francia. Son apenas diez años, ¿ha cambiado poco o mucho la forma de consumir lujo?

Sophie Hersan (S.E.):Las normas han cambiado. Consumimos mucho mejor. Tenemos acceso a mucho más de lo que realmente podemos poseer. Y todas esas oportunidades de compra han derivado en un comportamiento mucho más inteligente.

Desde hace unos años, comprar moda se ha convertido en una forma de acceder a productos de calidad y muy diversos, dentro incluso del mundo del lujo. Recientes estudios demuestran que una de cada dos mujeres dice que la venta de segunda mano online es una forma más de permitirse ese lujo.

E.E.: ¿Qué es el lujo para Vestaire Collective?

S.E.:El lujo es, sin duda, el dar un 100% en un servicio con ciertos códigos, al menos para Vestiaire Collective. Puede ser una experiencia, una primera vez, una adicción, un estilo de vida o un objetivo que te impones. Nosotros nos mantenemos respetuosos con el mercado del lujo y continuamos dando valor a sus colecciones, teniendo en cuenta su amplia tradición, su saber hacer y su experiencia.

E.E.: ¿Hay una cifra mínima que debe llevar una pieza para convertirse en producto de Vestiaire Collective? ¿Dónde está ese mínimo?

S.E.:Vestiaire Collective es un reflejo fotográfico de la moda del momento. La selección se determina por criterios de estilo, tendencia y pertenencia; por lo cual, se devuelve un 30% de los artículos que nos proponen. Tenemos una amplia variedad de marcas en nuestro catálogo, con más de tres mil nuevos ítems cada día, por lo que encontrar algunos productos interesantes por unos 50€ es más que posible.

Vestiaire Collective rechaza el 30% de los productos que reciben por no tener ese valor que ellos califican como lujo, ese que hace que una prenda perdure en el tiempo. Los artículos más vendidos son, sin duda, los bolsos. Quizás porque es lo menos arriesgado en esto de comprar sin tocar y con una inversión económica considerable. Las firmas más vendidas: Chanel, Hermés, Louis Vuitton, Gucci (por el tirón que su director creativo, Alessandro Michele está teniendo), Céline, Balenciaga e Isabel Marant.

E.E.: Trabajáis con más de seis millones de usuarios en todo el mundo, ¿habéis podido extraer ya tendencias o preferencias dependiendo de la nacionalidad? ¿Quiénes son más arriesgados y quiénes más conservadores a la hora de abrir su armario?

S.E.:Es importante pensar de forma global pero teniendo en cuenta los comportamientos específicos de cada mercado. Las demandas sí son diferentes. Nos hemos dado cuenta que el mercado europeo invierte más en piezas icónicas y clásicas; mientras que el estadounidense se mueve más por tendencias y tiene un gran interés en prendas vintage.

E.E.: ¿Cómo se comportan los españoles en esto de la compra-venta del lujo por Internet?

S.E.:La recepción en España está siendo muy buena y junto con el éxito que nuestra Maison en Madrid, no paramos de redescubrir productos de lujo y darles una nueva vida. Los españoles empiezan a entender que comprar lujo es una inversión.